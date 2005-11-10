Napoli-Lazio, i convocati di Gattuso: Nuno Tavares c'è. Tornano Rovella e Marusic
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 14:38Serie A
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07.11.2026 14:38Serie A
Per il lunch match di domani, il tecnico biancoceleste avrà a disposizione il portoghese. Zaccagni assenza pesante
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Il tecnico della Lazio, Gennaro Ivan Gattuso, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Napoli (ore 12:30).
Nuno Tavares recupera e sarà con la squadra. Rientrano Adam Marusic e Nicolò Rovella. Out Zaccagni e Gudmundsson.
PORTIERI: Mandas, Motta, Renzetti;
DIFENSORI: Doekhi, Floriani, Lazzari, Leite, Marusic, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Šutalo, Tavares;
CENTROCAMPISTI: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella, Taylor;
ATTACCANTI: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra.
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