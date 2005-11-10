Parma, brutta sorpresa per El Bilal Touré: ladri gli svaligiano casa, furto da mezzo milione

La vittoria del Parma a Bergamo aveva regalato a El Bilal Touré una serata da ricordare. Al rientro a casa, però, l’attaccante ducale ha trovato una brutta sorpresa: la sua abitazione è stata svaligiata mentre era in campo alla New Balance Arena, lunedì 2 novembre. Il furto sarebbe stato scoperto il giorno successivo, quando il calciatore è tornato nella villa di Mariano, frazione del territorio parmense, dopo aver trascorso la notte a Collecchio.

Furto da mezzo milione di euro

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, i ladri sarebbero entrati forzando la porta d’ingresso. Una volta all’interno, avrebbero rovistato nelle diverse stanze, portando via orologi e gioielli per un valore complessivo superiore ai 500mila euro. Tra gli oggetti sottratti ci sarebbero diversi preziosi della collezione personale del giocatore, appassionato di orologi di lusso, soprattutto Rolex e Cartier. Un bottino ingente, messo a segno approfittando dell’assenza del proprietario durante la partita.

Indagini in corso

Sono in corso le indagini per ricostruire tempi e modalità dell’irruzione e individuare i responsabili. Un aiuto importante potrebbe arrivare dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona e lungo le possibili vie di fuga. Le modalità del colpo, dalla porta forzata alla rapidità con cui sarebbero stati individuati e portati via gli oggetti di valore, fanno ipotizzare un’azione organizzata, forse opera di una banda specializzata. Per Touré, la gioia per il successo conquistato con il Parma si è così trasformata, poche ore dopo, in una spiacevole vicenda personale.