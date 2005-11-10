Cagliari-Frosinone, le formazioni: Trepy titolare per la prima volta. Out Winks
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Simone Bernabei
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07.11.2026 14:07Serie A
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Tutto pronto per la sfida delle 15 fra Cagliari e Frosinone. Fra i sardi diverse novità, la più importante riguarda la prima titolarità stagionale di Trepy dopo lo spavento dei mesi scorsi. Assente invece Winks, fermato da un fastidio muscolare alla schiena durante la rifinitura. Solo conferme invece per mister Alvini, con Birligea a sostituire l'infortunato Raimondo.
Le formazioni ufficiali di Cagliari-Frosinone
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Grandu; Deiola, Romano, Adopo; Trepy, Maldini; Mendy
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia; Calò, Cichella; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea
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