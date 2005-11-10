Torino-Lecce, le formazioni ufficiali: Abate con Kulenovic dal 1'. DiFra con 3 centrali di difesa
Gaetano Mocciaro
Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Lecce, valida per l'11ª giornata di Serie A:
Abate ritrova Cacciamani sulla corsia sinistra. A centroc ampo spazio a Fitz-Gim, Mandragora recuperato per la panchina. Davanti Kulenovic preferito ad Adams. Di Francesco cambia modulo, adotta una difesa con 3 centrali più Dembélé e Gallo sulle fasce. Davanti niente tridente, ma Stulic affiancato da Fatah.
TORINO-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI
TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Vlasic, Bragança, Fitz-Jim, Cacciamani; Kulenovic, Simeone. A disposizione: Mascardi, Siviero, Adams, Biraghi, Casadei, Comert, Gineitis, Ilkhan, Mandragora, Oristanio, Patterson, Pellegri, Zapata. All. Ignazio Abate.
LECCE (5-3-2): Falcone; Dembélé, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; Fatah, Stulic. A disposizione: Bleve, Borbei, Ndaba, Siebert, Fofana, N'Dri, Gandelman, Jean, Esteban, Gorter, Coulibaly, Scott. All. Eusebio Di Francesco.
ARBITRO: Feliciani di Teramo
ASSISTENTI: Garzelli e Costanzo
IV UFFICIALE: Calzavara
VAR: Mazzoleni
AVAR: Camplone