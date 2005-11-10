Vanoli: "Starò sempre vicino a Fagioli, spero in un gol dell'ex. Goncalves? Non fatene un caso"

Alla viglia di Fiorentina-Juventus il tecnico dei viola Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa e, tra i vari temi toccati, ha parlato anche di alcuni singoli iniziando da Fagioli: "Nicolò deve solo stare sereno, continuare a fare ciò che sta facendo e che al suo fianco ha un allenatore che gli starà sempre vicino. Lui deve pensare solo al calcio, alla Fiorentina e a far bene. Anche perché è un patrimonio della Nazionale. Lui ci tiene, spero che come tutti gli ex faccia gol".

Cosa deve fare Oulai per non uscire più dal campo?

"Deve continuare a fare quello che sta facendo".

Un giudizio su Brescianini?

"E' un grande uomo e professionista ed è anche un ottimo giocatore. Ultimamente ci sta dando mano, ma già l'anno scorso l'aveva fatto. E' un box to box, di grande sacrificio. Sono contento di averlo in squadra. Tutti sono importanti e lui quando è stato chiamato in causa ha risposto presente. A volte si guarda poco per quello che fa ma io ho mostrato l'immagine del gol di Njie ma il suo attacco allo spazio senza palla ha permesso di creare l'uno contro uno. E' un dettaglio che vedono in pochi quello per me è stato il movimento che ha permesso al nostro attaccante di far gol. E' quello che devono imparare a fare anche i giocatori tecnici".

Su cosa deve lavorare ancora Goncalves per diventare un punto fermo?

"non fatene un caso. Sta dimostrando la sua qualità e la sua personalità. Se partirà dall'inizio dovrà fare la differenza per la squadra non per sé, nessuno in questa squadra fa la differenza da solo. I giovani devono attaccarsi ad un esempio come lui. Ma non ne facciamo un caso. Siamo la Fiorentina e dobbiamo vincere le partite".

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