La Fiorentina ha subito 23 gol in 10 giornate, Dragusin: "Colpa di tutti, ma siamo migliorati"

Radu Dragusin, difensore gigliato, è intervenuto al match program della sfida con la Juventus per fare il punto sulla partita di domenica e anche sul momento della Fiorentina. Tra i vari temi trattati, spicca anche la risposta del rumeno alla domanda sui pessimi numeri difensivi della squadra di Grosso prima e Vanoli poi (23 gol subiti nelle prime dieci giornate di campionato).

La difesa della Fiorentina raccontata da Dragusin

Come state lavorando per migliorare la fase difensiva?

"Ci alleniamo e confrontiamo su questo aspetto quasi ogni giorno. Ognuno di noi ha le proprie responsabilità e il modo in cui ci organizziamo e ci aiutiamo in campo è fondamentale per l'equilibrio di tutta la squadra. Dobbiamo migliorare nella gestione di alcuni momenti delle partite. Non si può controllare il gioco per tutti i 90 minuti perciò dobbiamo saper rimanere compatti e prendere le decisioni giuste anche quando l'avversario mette pressione. Abbiamo fatto progressi evidenti e sono fiducioso che li trasformeremo in una maggiore solidità difensiva e in risultati migliori".

Come arriva la Fiorentina alla sfida con la Juve?

"Ci arriviamo bene. La vittoria con il Sassuolo ci ha dato più fiducia nella forza del nostro gruppo. Avevamo bisogno di questi tre punti sia per la classifica sia per confermare i progressi delle ultime settimane, soprattutto dopo alcune partite in cui potevamo raccogliere di più. Ora ci aspetta un altro avversario forte e vogliamo dare continuità ai risultati positivi. Sappiamo quanto questa partita significhi per i nostri tifosi. Dobbiamo essere concentrati, restare uniti e dare tutto in campo".