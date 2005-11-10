Napoli, con la Lazio una cosa si è vista: la squadra è con Allegri. Ma le criticità sono tante

Il Napoli continua a vivere una situazione complicata, non soltanto sul terreno di gioco ma anche sul piano societario e comunicativo. Dalle dichiarazioni di Politano e Hojlund dopo la Champions League alla conferenza stampa prima organizzata e poi annullata, emerge un clima di confusione che testimonia le difficoltà nella gestione del momento. La partita contro la Lazio, tuttavia, ha restituito almeno una certezza: la squadra non sembra giocare contro Massimiliano Allegri. Gli azzurri hanno mostrato qualche segnale di reazione, pur confermando limiti evidenti. Lo stesso allenatore ha sottolineato la necessità di una presa di coscienza collettiva, a partire dalla società.

Allegri e il confronto con De Laurentiis: le aspettative estive non hanno trovato riscontro

Il tecnico ha confermato di aver parlato con Aurelio De Laurentiis, spiegando come la situazione attuale sia decisamente più complessa rispetto alle aspettative iniziali. Una presa di posizione che richiama, nei contenuti seppur non nei toni, alcune dichiarazioni pronunciate in passato da Antonio Conte. Al centro della questione c'è la valutazione della rosa: l'idea estiva di poter rilanciare il gruppo senza intervenire con rinforzi significativi si è scontrata con una realtà differente. Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna si sono così ritrovati a gestire una situazione caratterizzata da scelte obbligate e problemi strutturali.

Napoli, la sosta può aiutare ma non risolvere tutti i problemi

Il recupero degli infortunati durante la pausa per le nazionali rappresenta una possibile opportunità, ma difficilmente potrà cancellare tutte le criticità emerse. La prestazione contro la Lazio ha comunque dimostrato che il Napoli conserva risorse per reagire. Serviranno però decisioni concrete da parte della società, oltre al recupero degli uomini, per provare a invertire una tendenza che ha progressivamente ridimensionato le ambizioni stagionali.