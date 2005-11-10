Gasperini: "Mai alla Juventus? Per tante situazioni, quando cresci in un posto ci vuoi tornare"

Come mai Gian Piero Gasperini non ha mai allenato la Juventus? Al Charity Event di Stelle nello Sport il tecnico della Roma è stato insignito del premio "Un Cuore da Leone" (dedicato alla memoria di Gian Luigi Corti) e parlando dal palco ha risposto a questa domanda così: "Alla Juventus sono cresciuto. Ci sono state tante situazioni e quando cresci in un ambiente hai il desiderio di tornare. Poi sono contento di come è andata".

La storia all'Inter?

"E' durata veramente poco. Alla terza di campionato sono uscito. In quel momento non era l'ambiente ideale per quello che io cercavo di fare e avevo fatto prima nelle giovanili poi in C col Crotone ed infine col Genoa. Il Genoa è già una piazza molto improntante, per tifoseria e ambizioni. Io mi sentivo molto testato. Come in tutte le situazioni anche Milano mi ha dato qualcosa. Il 3-4-3 si è evoluto nel tempo".

Anche l'inizio con l'Atalanta non fu facile. Poi arriva la sfida con il Napoli.

"Quando dico che il coraggio è un valore fondamentale. Io ritenevo l'Atalanta avesse tanti giocatori Under 21 che erano un po' accantonato come lo stesso Genoa. Io ho sempre lavorato con i giovani, ho sempre ritenuto che dovevamo dare loro un'opportunità. Bergamo ne aveva tanti non considerati. La settimana prima della gara con il Napoli sapevo che era decisiva per me ma mi sono detto: 'Ho trovato la svolta'. Non immaginavo di vincere però superata quella partita abbiamo fatto un pareggio e poi abbiamo vinto otto partite di fila".

Quando hai capito che il tuo calcio poteva diventare anche a livello europeo importante?

"Prima lo facevo a livello giovanile e dava soddisfazioni. In C ha vinto. In B ha vinto e la conferma l'abbiamo avuto in Europa con l'Atalanta. In Inghilterra, Francia hanno iniziato a seguirci. L'Atalanta poi ha fatto risultati e poi sono stato più credibile".