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Estevao come Endrick: talenti da star 'ostaggi' della volontà degli allenatori

Marco Conterio
autore
Marco Conterio
Oggi alle 07:15Serie A
09.11.2026 07:15Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La gara giocata contro il Manchester United è stata quella che di fatto lo ha visto maggiormente protagonista in campo. Però Estevao, crack classe 2007 brasiliano del Chelsea di Xabi Alonso, sta trovando pochissimo spazio in questa stagione coi Blues. Praticamente sempre spettatore, in Premier League ha sì giocato 7 volte su 9 ma l'analisi è duopo: 7 minuti col Fulham, 9 con l'Arsenal, 4 con l'Hull City, 3 con il Brentford, 6 con il Bournemouth, 18 contro il Tottenham. Per questo gli 87 minuti nei quali è sceso in campo nella vittoria per 2-0 contro il derelitto Manchester United è sembrato un momento epocale. In EFL Cup ha giocato due gare su due, la prima contro il Luton (80'), la seconda contro il Leeds, un tempo, per poi restare in panchina nel ko ai rigori contro il Liverpool.

Via dal Chelsea a gennaio?

La prima annata era stata per lui profondamente incoraggiante. Nonostante la giovanissima età, 36 presenze con 8 reti e 4 assist, dall'arrivo di Xabi Alonso ha un minitaggio scarsissimo. Il tecico ex Real Madrid prova a fare il pompiere. "La stagione è lunga, ognuno avrà le sue gare, i suoi minuti". Solo che Estevao è costato 45 milioni di euro più bonus, che evidentemente non stanno fruttando. Xabi però nega la possibilità di un prestito a gennaio. "No, non ci sono discussioni in corso", ha detto.

Come Endrick

La sua storia ricorda quella di Endrick, altro scuola Palmeiras, altro talento scintillante che fatica però a trovare spazio, lui al Real Madrid con José Mourinho dopo una stagione dove ha fatto faville in prestito al Lione. Anche Mou dice di no all'addio temporaneo, in questa bulimia degli allenatori di non rischiare d'essere mai in emergenza ma sempre con un (gran) talento a disposizione. A costo di disperderne parte della crescita, a costo di lasciarlo svernare in panchina. La gara contro il 1' di Estevao con lo United, per Xabi Alonso, è stata "la miglior risposta possibile". Ora, però, il dubbio si ripropone. O continuità, o è meglio l'addio, in prestito. Ma non ditelo a Mourinho e a Xabi.

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