Napoli, rottura totale tra Lang e tifosi: cos'è successo contro la Lazio. E a gennaio può partire

Tra Noa Lang e la tifoseria del Napoli la frattura è ormai evidente. Contro la Lazio, al Maradona, l’esterno olandese ha cercato il sostegno della gente portandosi le mani alle orecchie, in un gesto simile a un "non vi sento". La risposta della curva, però, è stata all'insegna... dei fischi. I tifosi non gli hanno perdonato quanto accaduto a Porto: dopo la sconfitta per 4-1, Lang aveva lasciato infatti il campo senza salutare il settore ospiti. Da allora il rapporto tra queste due componenti del mondo partenopeo si è profondamente incrinato.

Le mani alle orecchie dopo il gol del pareggio

La tensione è diventata ancor più pesante durante la partita. Eppure Lang è stato tra i più vivaci del Napoli: ha cercato l’uno contro uno, messo in difficoltà la Lazio e confezionato il cross da cui è nata l’autorete di Pedraza, per il pareggio azzurro. Mentre i compagni festeggiavano, il calciatore ha quindi nuovamente mostrato l’orecchio alla Curva A. Un gesto che ha riacceso la contestazione proprio mentre la squadra di mister Allegri avrebbe avuto bisogno di compattezza. . Al termine del match, il classe '99 è stato il primo ad abbandonare il terreno di gioco, accompagnato dal coro: "Lang tu sei un figlio di pu…".

Lang può essere ceduto a gennaio: quanto costa e a chi piace

La questione va oltre una reazione o un episodio isolato, è uno strappo che rischia di pesare sul gruppo e sul futuro del giocatore, che già a gennaio potrebbe così tornare in odore di cessione. Rientrato in estate dal prestito poco fruttuoso al Galatasaray, Lang ha richieste sia dall'estero (Ajax e lo stesso Galatasaray) sia dall'Italia (Atalanta e Genoa), e per cederlo oggi il Napoli potrebbe "accontentarsi" di una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Per la cronaca, fu pagato 25 milioni più bonus nell'estate 2025.