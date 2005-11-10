Con la Fiorentina Njie sta piano piano diventando un giocatore da Premier League

La Fiorentina sta faticosamente cercando di risalire la china. E dopo la vittoria sul Sassuolo, è arrivato un pareggio contro la Juventus che quantomeno smuove la classifica, pur non certificando la guarigione della squadra di Paolo Vanoli.

Nelle ultime tre partite sono comunque arrivati 5 punti, due con Juventus e Atalanta e 3 col Sassuolo. Sulla carta un andamento buono, non fosse per le troppe sconfitte delle settimane precedenti. Gran parte del merito della crescita della squadra è da attribuire anche ai numeri di Alieu Njie, giocatore che si sta esaltando nell'ultimo periodo: gol e assist con la Dea, gol e assist a Sassuolo, gol con la Juventus. Tre gol e 2 assist nelle ultime tre partite.

Numeri importanti, che arrivano dopo un avvio di stagione piatto da questo punto di vista. Statistiche che riaccendono i riflettori su uno dei talenti più limpidi della Serie A, ma solo nel potenziale, visto che fin qui il classe 2005 ha fatto vedere ben poco sia al Torino che in viola. Ora però sembra davvero partito. Iniziando così a giustificare l'investimento fatto da Paratici in estate, ma pure l'interesse forte del Crystal Palace per lui. Il club londinese era vicinissimo al suo acquisto prima del blitz viola e le recenti prestazioni sembrano spiegarne i motivi: velocità, dribbling e ora anche assist e gol.