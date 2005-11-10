Quest'anno c'è profumo di duello Scudetto! I punti di forza di chi si giocherà il titolo

Un anno fa coi 24 punti di oggi il Milan dopo undici giornate si sarebbe ritrovato in testa alla classifica. Quest'anno invece le prime della classe corrono con un'altra marcia e i rossoneri alla sosta di novembre sono quarti, hanno appena sorpassato un Como che dopo la più bella gara di Champions League è crollato a San Siro sotto i colpi dell'Inter. La seconda sconfitta in questo campionato per i lariani che fin qui stanno rendendo meglio in casa: tre vittorie e un pareggio, uno 0-0 contro la Roma. Non è un caso.

Già, perché se oggi in vetta alla classifica c'è una Lazio che - per ammissione del suo stesso allenatore - c'entra poco o nulla con quella posizione di classifica, alle sue spalle ecco chi quasi certamente si contenderà lo Scudetto in primavera. Al 9 novembre c'è profumo di duello Scudetto coi campioni d'Italia da un lato e i giallorossi dall'altro. Chivu contro Gasperini, una squadra abituata a vincere contro chi l'ultimo tricolore l'ha conquistato un quarto di secolo fa.

Perché l'Inter resta la favorita

L'Inter dopo undici giornate ha un punto in più, sta confermando di avere la rosa più forte e strutturata. La sconfitta dolorosa nel derby sembra aver riconsegnato al campionato la squadra della scorsa stagione, quella che dopo una partenza peggiore rispetto a oggi ha poi vinto in ciabatte. La rosa è forte, più forte rispetto a quella della scorsa stagione anche se per ora solo l'acquisto di Spence comincia a dare i primi frutti. E' una squadra talmente completa che ormai riesce a macinare successi in serie anche senza il suo giocatore più importante, senza quel Lautaro Martinez che in queste settimane è stato più che degnamente sostituito sia sotto il profilo dei gol che della leadership da Marcus Thuram.

Bravo il centravanti francese a trascinare i suoi anche nei momenti più delicati, bravissimo Chivu dopo il derby perso a far capire al gruppo che era il momento di lasciare da parte la superficialità. I suoi numeri in Serie A da tecnico nerazzurro sono incredibili: 36 vittorie e sette pareggi in 49 partite per un allenatore che è stato scelto dalla società dopo l'addio di Inzaghi. Dopo il no di Fabregas. Ed è stato sempre supportato da un Giuseppe Marotta oggi presidente che si conferma il dirigente più strutturato e completo del calcio italiano.

Roma mai così competitiva negli ultimi anni

Dall'altro lato la Roma, una piazza che da anni sogna lo Scudetto e che ha trovato in Gasperini un allenatore capace di spegnere polemiche e malumori come quasi mai in passato. Come nessuno da Capello in poi. Miglior attacco della Serie A, la Roma ha in rosa il miglior attaccante della Serie A di tutto il 2026 ma ha anche mandato a segno dodici giocatori. E' una squadra matura e con talento, un buon mix ancora migliorabile che nelle ultime settimane ha dimostrato di saper viaggiare forte anche senza Paulo Dybala.

Tanti leader in campo e una proprietà che in Gasperini ha trovato il suo allenatore ideale, supportato anche quando il rapporto con Ranieri era ormai logoro e c'era da fare una scelta che s'è subito rivelata felicissima.

Difficile uscire da questo duello per l'assegnazione dello Scudetto 2025/26. Il Milan quarto in classifica è ancora troppo discontinuo per puntare al primo posto, la Lazio è una bellissima favola ma è stata costruita per altre zone di classifica. C'è il Como, certo, ma gli scontri diretti l'hanno relegato al ruolo di terzo incomodo. Già lontanissime Juventus e Napoli, le grandi delusioni di questa prima parte di campionato.