Per Rocchi e Marelli era rigore il tocco di Joao Mario. Orsato e un Var che non funziona

Era rigore. Il tocco di braccio di Joao Mario durante Fiorentina-Juventus è stato oggetto di grandi dibattiti nel dopo partita. E di tante valutazioni arbitrali. L'ex designatore Gianluca Rocchi e l'apprezzato commentatore di Dazn Luca Marelli sono stati concordi nel bocciare la decisione dell'arbitro Colombo e del Var. Per entrambi quel "contatto" doveva essere punito con il calcio di rigore.

Orsato e un Var che fa discutere

Ancora una volta finiscono sotto accusa il designatore Orsato e la gestione del Var. Un tormentone insopportabile che va avanti dall'inizio del torneo. Il nuovo corso arbitrale non convince per quanto riguarda l'uso del mezzo tecnologico. Le linee guida imposte dal nuovo allenatore degli arbitri sono continuamente oggetto di critiche. E così è successo anche al Franchi. Perché non richiamare Colombo davanti al video? Perché non dare al direttore di gara la possibilità di rivalutare la sua decisione sfruttando il Var. Un qualcosa che deve essere considerato un "alleato", non un nemico con il quale doversi confrontare.

Serve un cambio di filosofia

Orsato ha una grande personalità. Da arbitro non ha mai amato il Var. Ma lui era Orsato, poteva permettersi di restare aggrappato alle sue convinzioni che erano spesso corrette. Ma perché impedire alla sua squadra di evitare errori usando il mezzo tecnologico? La sosta arriva puntuale per suggerire al Designatore un'attenta riflessione su questa tema. E speriamo un cambio di rotta.