Napoli, Manna: "McTominay? Vogliamo che resti a lungo. In Champions ci vuole culo"

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro il Villarreal.

Forte turnover ed esordio di Giovane: soddisfazione da parte sua?

"Il turnover è necessario, pensiamo di avere una rosa abbastanza equilibrata. Dovendo giocare 9 partite in 21 giorni, dobbiamo ruotare. Giovane è entrato bene sabato, sta bene, ci permette di avere soluzioni diverse in panchina e oggi partiamo così".

Partita di ulteriore svolta?

"Non dobbiamo dare nessun segnale di svolta: dobbiamo migliorare il ruolino di marcia, è da 3 anni che non vinciamo in trasferta. Dobbiamo migliorare la classifica, provando a fare punti di stasera su un campo complicato. C'è bisogno di una prestazione importante, sono convinto che i ragazzi daranno tutto in campo".

McTominay lo tenete?

"Ha due anni di contratto, vuole rimanere con noi e noi vogliamo che resti più a lungo possibile. C'è un aspetto economico, ci stiamo lavorando sperando di trovare una soluzione che vada bene a tutti. Ci è mancato in queste settimane, siamo contenti di riaverlo e stasera gioca".

A fine anno sarete contenti se?

"Il più lontano possibile in Champions, ma è una competizione complicata e ci vuole anche un po' di culo. Qualificarsi alla prossima Champions è vitale per le squadre italiane, ma abbiamo voglia di arrivare il più vicino possibile alla vetta. Ancora forse non abbiamo trovato il giusto trend di risultati, dobbiamo avere fiducia in questo gruppo che sta dando tanto. A fine stagione dovremo ringiovanire e siamo preparati a farlo. Poi c'è la Coppa Italia, dovremo arrivare in fondo".