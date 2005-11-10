Fiorentina, Atta si allena ancora a parte: per lui terapie e lavoro personalizzato

La Fiorentina sta iniziando a preparare al Viola Park la partita di domenica contro il Como di Cesc Fabregas, impegnato domani in Champions League. Come riportato da FirenzeViola, Arthur Atta non si è allenato con il resto del gruppo e ha proseguito il suo percorso di recupero tra terapie personalizzate e lavoro individuale. Il rischio che possa saltare il match del weekend c'è.

Le parole di Vanoli

Il tecnico della Fiorentina in conferenza stampa prima del ko contro il Genoa aveva parlato così delle sue condizioni fisiche: "Ha un sovraccarico funzionale dell'addome. io voglio un giocatore al 100% e per questo abbiamo deciso di rallentare il lavoro per averlo da quando rientrerà al 110%. Domani (sabato scorso, ndr) non ci sarà". Il club gigliato non ha fatto nessun report ufficiale sul suo infortunio.