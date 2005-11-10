Como, Fabregas: "Saremo giudicati al primo ko. Addai? Ha un grande potenziale"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Feyenoord in Champions, parlando di Jayden Addai: "È un giocatore promettente. Una delle migliori notizie è il suo recupero. Prima dell’infortunio era in crescita costante e ha un grande potenziale. Mi ha stupito per come ha reagito dopo essersi fatto così male, ha affrontato con grande positività un periodo per lui terribile".

Nico Paz ha parlato bene di lei come anche il presidente. Questo rende tranquillo l'ambiente?

"Non lo so, magari deve rispondere Baturina che è qui accanto a me. Io vedo il calcio come uno stile di vita, nel senso cosa ti ha portato qua? Baturina giocava in Croazia, per strada. Alla fine testa libera, anche se noi dobbiamo gestire tutto. L'informazione da parte nostra può essere anche pesante, ma provo a dare libertà in campo. Saremo giudicati alla prima sconfitta, come accaduto contro il Frosinone. Il mio compito e ruolo è sempre fare meglio per i miei ragazzi, vanno a mille: alcune volte si vince, altre si perde".

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