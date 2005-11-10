Lautaro risponde a Tresoldi: Inter-Brugge è 1-1 all'intervallo. Un legno per parte

1-1 all'intervallo tra Inter e Brugge a San Siro, con il vantaggio di Tresoldi e il pari di Lautaro. Inter che è partita subito forte, con i nerazzurri che nei primi cinque minuti hanno messo paura a Sommer in due occasioni: prima con Diouf, bravissimo a sfuggire al diretto avversario sulla linea di fondo senza però trovare il tempo per calciare, e poi con Thuram, vicinissimo al gol con un tiro in diagonale dalla sinistra terminato di un niente a lato. Dopo la paura iniziale il Brugge ha poi preso le misure ai nerazzurri, iniziando a giocare la sua partita senza paura e con personalità.

Tresoldi sugli scudi: incrocio dei pali e gol su rigore

Al 25' prima grande occasione da gol per i belgi, con Nicolò Tresoldi che sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha colpito un clamoroso incrocio del pali con un destro da dentro l'area di rigore, a Martinez battuto. Tre minuti più tardi grande chance per Zielinski, che si è presentato solo davanti a Sommer su una grande imbucata di Lautaro: troppo lento però il polacco, chiuso in angolo. Sugli sviluppi del corner i nerazzurri sono stati poi sorpresi dal contropiede di Forbs che una volta entrato in area di rigore è stato steso da Calahnoglu, anche se qualche dubbio sul contatto resta. Dal dischetto impeccabile Tresoldi che ha sbloccato la gara con un destro all'incrocio dei pali al 30'.

Traversa di Calhanoglu

L'Inter ha poi provato a reagire, con l'occasione migliore capitata al 33' a Calhanoglu, ma il suo destro potentissimo da fuori area si è però stampato sulla traversa. Al 36' gol annullato ai nerazzurri: punizione dello stesso centrocampista turco e colpo di testa vincente di Lautaro, partito però in posizione di fuorigioco.

Riecco Lautaro

Al 44' il pareggio dell'Inter, con Lautaro Martinez che è tornato al gol in Champions dopo quasi un anno. Tacco di Dimarco e grande giocata del Toro che ha preso posizione in area saltando il diretto avversario prima di battere Sommer per l'1-1 che ha chiuso il primo tempo.