Un buon Napoli si fa male da solo e chiude sotto il primo tempo: Villarreal avanti 2-1

Il Napoli chiude sotto 2-1 il primo tempo contro il Villarreal dopo una frazione ricca di occasioni e cambi di scenario. Gli azzurri passano all'8': punizione battuta da Gilmour, Rrahmani colpisce e trova prima la grande risposta di Luiz Junior, con l'aiuto della traversa, ma sulla seconda occasione il difensore riesce a insaccare. Il Villarreal reagisce immediatamente e sfiora il pari con Mikautadze, fermato dalla provvidenziale deviazione di Badiashile, mentre Moreno manda di poco fuori di testa. Dall'altra parte McTominay trova soltanto l'esterno della rete al 18'.

Hojlund colpisce il palo, poi Politano regala il pareggio al Villarreal

Al 22' arriva l'occasione che può cambiare la partita: Politano rientra sul sinistro e pesca Hojlund in area, ma il colpo di testa del danese si stampa sul palo a Luiz Junior battuto. Dal possibile 2-0 si passa però immediatamente all'1-1. Un minuto più tardi Politano sbaglia completamente il retropassaggio verso Milinkovic-Savic, trasformandolo di fatto in un assist per Mikautadze: il georgiano supera il portiere e deposita nella porta rimasta sguarnita. Un errore pesantissimo che restituisce fiducia agli spagnoli proprio nel momento migliore del Napoli.

Mourino completa la rimonta, Napoli in difficoltà nel finale

Il colpo si fa sentire e al 26' il Villarreal completa la rimonta. Mourino arriva al limite dell'area e lascia partire un gran destro che supera Milinkovic-Savic per il 2-1. Da quel momento i padroni di casa prendono campo e costringono il Napoli a una fase di sofferenza, tanto che Allegri manda già Neres a scaldarsi. Gli azzurri riescono comunque a riaffacciarsi in avanti al 34', quando Giovane pennella un ottimo pallone per McTominay, che di testa manda fuori. Nel finale arriva anche un problema al costato per Rafa Marin, costretto momentaneamente ad abbandonare il terreno di gioco. Si va così all'intervallo con il Villarreal avanti 2-1.