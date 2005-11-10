Clamoroso 2-0 Viking sul Bayern, Leao spaventa il Barça: i parziali in Champions al 45'
Daniele Najjar
Clamoroso in Norvegia: il Viking è in vantaggio addirittura per 2-0 contro il Bayern Monaco grazie alle reti di Stensness e Christiansen. Tanto possesso per i bavaresi, ma a parte una conclusione di Kane poche chance nitide. Il Galatasaray spaventa il Barcellona: turchi avanti 1-0 grazie al gol di Batrakov arrivato dopo una sgasata di Leao sulla fascia sinistra, poi Cancelo fa 1-1. Annullato però un gol a Yilmaz nel mezzo. Atletico Madrid avanti 1-0 sul Manchester United: la sblocca Barrios dopo 50 secondi, poi due grosse occasioni per Mbuemo e incrocio dei pali colpito da Grimaldo, annullato il raddoppio di Cardoso per un tocco di mano precedente. Ancora 0-0 fra Lipsia e PSV: parato un rigore all'ex Inter Perisic. L'Arsenal non riesce ancora a sbloccare la sfida contro il Lille: 0-0 a Londra.
I parziali in Champions League al 45':
Arsenal-Lille 0-0
Atletico Madrid-Manchester United 1-0
1' Barrios (A)
Inter-Club Brugge 1-1
44' Lautaro Martinez (I), 30' rig. Tresoldi (CB)
Galatasaray-Barcellona 1-1
28' Batrakov,
RB Lipsia-PSV Eindhoven 0-0
Viking-Bayern Monaco 2-0
2' Stensness (V), 38' Christiansen (V)
Villarreal-Napoli 2-1
8' Rrahmani (N), 23' Mikautadze (V), 26' Mourino (V)
Giocate alle 18.45:
Lens-Sporting Lisbona 0-2
22' Suarez (S), 74' Doumbia (S)
Sabah-Slavia Praga 2-0
49' Parris (S), 88' Mickels (S)
Mercoledì 14 ottobre 2026
18:45 Feyenoord-Como
18:45 LASK-Liverpool
21:00 Roma-Real Madrid
21:00 Aston Villa-Fenerbahce
21:00 Shakhtar Donetsk-AEK Atene
21:00 Bodo/Glimt-Borussia Dortmund
21:00 Manchester City-Paris Saint-Germain
21:00 Real Betis-Porto
21:00 Slovan Bratislava-Stoccarda