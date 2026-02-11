Napoli, domani l'allenamento congiunto con l'Ischia. McTominay osservato speciale

Il Napoli guarda già avanti e concentra tutte le energie sul campionato dopo l’uscita dalla Coppa Italia. Domenica sera, alle 20:45, al “Diego Armando Maradona” andrà in scena il confronto con la Roma di Gian Piero Gasperini, un appuntamento pesante per la zona alta della classifica. La squadra di Antonio Conte vuole arrivare alla sfida nelle migliori condizioni possibili, sia sul piano fisico sia su quello mentale, evitando cali di tensione.

Per questo motivo, scrive TuttoNapoli, domani gli azzurri torneranno al lavoro al Training Center di Castel Volturno, dove è previsto un allenamento congiunto con l’Ischia Calcio, club campano di Serie D allenato da Simone Corino. Un test utile per mantenere alta l’intensità e mettere minuti nelle gambe dopo la delusione in coppa. L’amichevole servirà allo staff tecnico per verificare la condizione generale del gruppo e per affinare alcuni meccanismi tattici in vista del prossimo impegno ufficiale.

L’obiettivo è duplice: favorire l’inserimento dei nuovi acquisti e consentire a chi ha avuto qualche problema fisico di ritrovare ritmo gara in un contesto senza pressioni. Tra gli osservati speciali c’è Scott McTominay, alle prese con un acciacco accusato nell’ultima partita contro il Genoa e da valutare in vista della sfida con i giallorossi.