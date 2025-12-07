Napoli, McTominay: "Juve grande squadra, ma dobbiamo arrivare sempre più in alto"

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è stato intervistato da DAZN prima del big match con la Juventus: "Abbiamo una buona alchimia tra di noi, ormai ci conosciamo molto bene perché ci sono state tante rotazioni".

L'effetto Maradona fa la differenza?

"Ovviamente il supporto dei nostri tifosi è incredibile, giocare in questo stadio è un privilegio. La Juventus è una grande squadra, ma il Napoli deve continuare a costruire per arrivare sempre più in alto".