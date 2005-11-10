Napoli, Milinkovic-Savic: "Non è facile stare fuori, male cose difficili sono altre"

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, dopo la vittoria contro il Monza è intervenuto al microfono di DAZN: "Abbiamo gestito bene. Dispiace per il gol preso perché a volte non prendere gol dà fiducia a tutta la squadra, che difende tutti insieme. E' vero che abbiamo preso tanti gol, ma ci lavoreremo".

Quant'è difficile stare fuori e poi tornare a giocare?

"Non è facile, però le cose difficili sono altre. Quando ti tocca giocare devi farti trovare pronto, è tutto là".