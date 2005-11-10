Napoli, Milinkovic-Savic: "Non è facile stare fuori, male cose difficili sono altre"
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Pierpaolo Matrone
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ieri alle 23:55Serie A
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28.10.2026 23:55Serie A
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Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, dopo la vittoria contro il Monza è intervenuto al microfono di DAZN: "Abbiamo gestito bene. Dispiace per il gol preso perché a volte non prendere gol dà fiducia a tutta la squadra, che difende tutti insieme. E' vero che abbiamo preso tanti gol, ma ci lavoreremo".
Quant'è difficile stare fuori e poi tornare a giocare?
"Non è facile, però le cose difficili sono altre. Quando ti tocca giocare devi farti trovare pronto, è tutto là".
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