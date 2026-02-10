Napoli, nessuna fretta per il rinnovo di Vergara. Ma nei prossimi mesi verrà blindato

Brilla il talento di Antonio Vergara a Napoli e il club partenopeo vuole blindarlo per il futuro. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, gli azzurri hanno in mente di rinnovare il contratto del centrocampista offensivo nei prossimi mesi. Non è un qualcosa che accadrà a breve, ma è solo questione di tempo, dato che le trattative proseguiranno prima dell'estate. Non c'è fretta, anche perché il calciatore vuole assolutamente restare e la società è molto contenta di lui.

Il classe 2003 in carriera vanta 42 presenze e 5 gol con la Reggiana, 35 apparizioni e 3 reti con la Pro Vercelli e 14 gettoni e 3 centri con il Napoli, l'ultimo proprio pochi minuti fa. Inoltre è sceso in campo una volta con l'Italia Under 19, 50 con la Primavera del Napoli, con 5 gol all'attivo, e 16 con l'Under 17 partenopea, firmando 4 reti. È importante ricordare come il suo accordo attuale scadrà il 30 giugno 2030, ovvero tra 4 anni e mezzo.