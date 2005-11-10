Il retroscena su Tresoldi: anni fa il Milan aveva chiuso il suo acquisto, ora ci pensa per gennaio

Il problema del Milan è mentale e di atteggiamento, almeno stando alle parole del suo allenatore Amorim, ma è chiaro che in tanti si aspettavano qualcosa in più da Gonçalo Ramos, centravanti pagato oltre 73 milioni di euro e fermo a soli 3 gol in stagione con i rossoneri, di cui uno su calcio di rigore. Il portoghese ha anche fallito un tiro dagli undici metri nella partita contro l'Atalanta ed è tra i più criticati in Serie A.

Il retroscena su Tresoldi

Chi è da tempo nel mirino del Diavolo è il centravanti del Club Brugge, tifosissimo del Milan e accostato ai rossoneri per il prossimo futuro. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club di Via Aldo Rossi aveva chiuso il suo acquisto anni fa, ma poi qualcosa è andato storto e le parti non sono arrivate alle firme. A gennaio capiremo se l'operazione sarà fattibile.

Camarda può andar via

Il classe 2008 non sta praticamente mai giocando, neanche quando Ramos siede in panchina. L'opzione migliore per il talentuoso attaccante italiano è quindi un prestito semestrale, che gli possa permettere di avere quella continuità che al Milan non sta trovando. Diversi club di Serie A e Serie B hanno messo gli occhi su di lui, anche se una decisione non è ancora stata presa.