Milan, Hutchinson: "Non siamo stati molto umili. Chi non gioca non ha mostrato fame"

A CBS Sports Golazo, dopo il ko per 2-0 contro il Ferencvaros, ha parlato Omari Hutchinson, esterno offensivo del Milan, che ha descritto così la prestazione dei suoi: "Penso che abbiamo avuto un inizio molto lento. Credo che mentalmente fossimo preparati: ci avevano mostrato tutte le tattiche, cosa avremmo dovuto fare e come iniziare. Credo che ultimamente stessimo avendo parecchi avvii a rilento, e anche se nel secondo tempo siamo scesi in campo con un atteggiamento un po' più positivo, semplicemente non è bastato. Non credo che abbiamo dimostrato quella fame di arrivare sulla palla, di incidere sotto porta. Quindi sì, è stato tutto molto, molto lento".

Cosa serve?

"Penso solo che dobbiamo giocare come abbiamo fatto contro l'Inter. Potevi sentire l'energia nello spogliatoio, si percepiva che volevamo vincere. Penso che non abbiamo mostrato molta umiltà. Non abbiamo voluto... Insomma, tanti giocatori che non giocano non hanno mostrato quella fame di volere una maglia da titolare, e penso che questo non sia stato sufficiente. Credo che domenica dovremo partire forte ed essere davvero bravi con la palla".

Riuscirete a trovare la forza per risalire la classifica?

"Sì, sì, penso che i giochi non siano chiusi finché non siamo fuori, quindi dobbiamo solo continuare a concentrarci. Sì, dobbiamo solo migliorare. Abbiamo un buon gruppo, lo staff ci aiuta sempre, ci mostra quello che dobbiamo fare. E ora credo che tocchi a noi. Penso che oggi abbiamo deluso tutti e abbiamo un'altra partita domenica, dobbiamo concentrarci su quella e scendere in campo con forza".