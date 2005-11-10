Genoa, finalmente l'infermeria si svuota: adesso per De Rossi è "problema" abbondanza

Abbondanza. E' la parola che possiamo utilizzare per definire la rosa a disposizione di mister Daniele De Rossi in vista del match casalingo contro il Milan. Dopo il recupero di Venturino e Havel, il tecnico del Genoa potrà contare su tutto l'organico eccezion fatta di Nuredini, ancora ai box. Una novità per il mister rossoblù che in questo primo scorcio di stagione ha sempre avuto diversi giocatori in infermeria ma da questa settimana, corredata anche da tre vittorie in altrettante partite, la musica è cambiata. Un "problema" (volutamente messo fra virgolette) per l'allenatore che però può contare su tantissime frecce nella sua faretra.

Cinque per due maglie?

I reparti che conteranno più alternative sono quelli di centrocampo e dei trequartisti con giocatori di valore che potranno essere ruotati a seconda dell'avversario e delle esigenze. Ad innescare Osmajic infatti ci saranno cinque giocatori per due maglie da titolare, considerando i due giocatori recuperati ancora non al top della condizione. Oltre a Baldanzi e Vitinha, titolari contro i bianconeri, ci sono anche El Shaarawy e Messias, ex rossoneri, con Meichtry che potrebbe essere la sorpresa.

I centrocampisti

Tante scelte anche in mezzo con Frendrup che rappresenta la certezza, Traoré la qualità e le geometrie ma attenzione alla freschezza di Wiafe e la duttilità di Ellertsson, spesso schierato come esterno ma capace di dare il proprio contributo anche da centrale. Tanta scelta e tanti giocatori per il Grifone. Adesso toccherà a Daniele De Rossi.