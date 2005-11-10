Serie B, Carrarese-Arezzo: testa bassa e pedalare verso i 3 punti

Non c'è tempo da perdere nel rimuginare sul cosa non è andato nel weekend, i ritmi frenetici del campionato richiedono subito una scossa: Carrarese e Arezzo devono mettersi alle spalle l'amarezza e pensare ad affrontarsi in un match senza esclusione di colpi. Un incontro tra toscane che promette intensità e trame interessanti, con due formazioni diverse ma accomunate dalla voglia di rivalsa dopo la caduta del weekend. Pagliuca vs Bucchi e non solo, per un appuntamento che manca da quasi 3 anni: al 'Dei Marmi' saranno scintille. Arbitro dell'incontro il signor Marco Di Loreto della sezione di Terni.

COME ARRIVA LA CARRARESE - Vero che a Palermo di energie ne sono state spese, ma perché cambiare quando le cose vanno bene? Vero che il risultato non sia stato quello sperato ma la squadra c'è e i passi in avanti sono evidenti, confermando il trend di crescita. Previste dunque poche modifiche, per lo più a gara in corso per gestire la settimana. Davanti, dopo l'ennesima rete, scalpita Rubino che potrebbe rilevare Topalovic. Dubbio in fascia: le condizioni di Belloni sono da verificare, con Parlanti che parte favorito sulla corsia di destra. Sicuri assenti Dagba e Bonfanti.

COME ARRIVA L'AREZZO - Illanes, Olivieri e Viviani restano fermi ai box, con Bucchi che è intenzionato ad operare una serie di cambi in funzione del tour de force. Dietro, pur con qualche riserva, sembra arrivato il momento di Ferrari, con Cagnano sulla fascia sinistra del 4-3-3 che è un'altra opzione cui tener conto; a centrocampo Iaccarino candidato alla cabina di regia, mentre davanti Tavernelli e Cerri dovrebbero tirare il fiato. Chi come prima punta? Lotta aperta tra Cianci e Mancuso, così come lo è quella tra Arena e Pattarello sull'esterno.