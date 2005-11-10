Torino-Como 1-3, le pagelle: Ramon perdonato, genio Nico Paz, treno Belghali

Il risultato: Torino-Como

LE PAGELLE DEL TORINO (di Marco Pieracci)

Perri 6 - Douvikas lo fulmina subito in uscita, ma partendo in fuorigioco. Non fa parate sensazionali, però nemmeno ha grosse colpe: pregusta il clean sheet, poi ne prende tre.

Coco 5 - Rischia sul gol annullato alzando la linea al limite, estremizza il concetto: gli va bene per questione di centimetri. Distrazione fatale: si perde Ramon e va in confusione.

Ismajli 5 - Il guardiano della zona centrale, deve vedersela con uno dei bomber più performanti del torneo: lo limita nel corpo a corpo ma cede nel finale: si fa sovrastare da Nico Paz.

Comuzzo 5,5 - Prestazione solida, da braccetto di un reparto in crescita gara dopo gara. Bada al soprattutto al sodo, poche occasioni di avanzare per non lasciare spazi scoperti alle spalle.

Belghali 6,5 - Vola sulla fascia, mette le ali involandosi con lunghe falcate: si crea dal nulla la prima occasione nitida della partita, poi è di nuovo pericoloso in ripartenza.

Dall'89' Oristanio sv

Vlasic 5,5 - Rivitalizzato dalla rete ritrovata, potrebbe concedere il bis ma Sanchez non è d’accordo. Da mezzala è sempre nel vivo, ma è coinvolto nel blackout generale.

Bragança 5,5 - Regista elegante, piace per la pulizia dei passaggi e la tendenza a giocarla di prima anche se è a volte esagera nella gestione: perde un paio di palloni scottanti. Dall'89' Ilkhan sv

Fitz-Jim 6,5 - Feroce nella riaggressione applicata su Ramon inducendolo all'errore, lucido nell'impacchettare un assist per nulla banale con annesso doppio passo sul vantaggio.

Dal 55' Gineitis 5,5 - Bragança lo fa correre verso la porta, Sanchez gli nega la gioia del gol.

Cacciamani 6 - Couto non è un fenomeno nella fase difensiva, così si mette subito a sfidarlo nell’uno contro per vedere che effetto fa. Si sacrifica molto anche in copertura.

Dal 55' Patterson 5 - Downgrade evidente, da quella parte il Como getta le basi per la rimonta.

Adams 6,5 - Spietato nel concretizzare il primo pallone buono recapitato in mezzo all’area di rigore, se messo nelle condizioni di chiudere l’azione difficilmente perdona.

Simeone 6 - Tiene sotto pressione la retroguardia comasca con la solita dose abbondante di generosità, senza risparmiarsi un attimo: allunga la squadra, colpisce una traversa.

Dal 75' Kulenovic 5,5 - Impalpabile, non si vede mai.

Allenatore: Abate 5,5 - Mette paura a Fabregas, accarezza il sogno della quarta vittoria consecutiva: crolla prima di tagliare il traguardo. Serata dal retrogusto amaro, ma non è tutto da buttare.

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LE PAGELLE DEL COMO (di Daniele Najjar)

Sanchez 7 - Parate non banali su Belghali, Vlasic, ancora Belghali, Simeone (con l'aiuto della traversa) e Gineitis. Sul gol di Che Adams non può nulla. Alla fine è decisivo a non far crollare i suoi prima della rimonta.

Couto 7 - Spinge, spinge e ancora spinge: a destra sforna cross a ripetizione, anche ben calibrati. Come quando pennella per Nico Paz per il 2-1.

Ramon 6 - Non solo l'erroraccio da cui nasce l'1-0, ma una prova poco attenta dietro con marcatura distratta. Poi fa 1-1 di testa, dopo essere già stato pericoloso in un'altra occasione: perdonato.

Kempf 5,5 - Sull'errore del compagno di reparto è poco reattivo e non accorcia su Che Adams. In generale, quando il Toro attacca, stasera balla anche lui qua e là.

Valle 5,5 - Belghali quando scende - e lo fa spesso - lo fa sudare non poco. Si preoccupa di contenere, con risultati non eccellenti. (Dal 70' Kaiki 6 - Entra e porta spinta e vivacità).

Perrone 5 - Partita sottotono dell'argentino, che viene preso diverse volte in mezzo e fa poco filtro. (Dal 58' Baturina 7 - Scossa: entra, colpisce la traversa, segna. Reclama nuovo spazio).

Milla 6,5 - Dopo qualche sbavatura iniziale rattoppa e ricama per il resto della gara. (Dal 79' Smolcic s.v.).

Da Cunha 6,5- Vero che non colpisce e non incide, ma da ala comunque è il più vivo, vispo e ispirato nell'ispirare e nel concludere. Poi si sposta in mezzo a coordinare le operazioni con l'ingresso di Baturina e Addai.

Nico Paz 7,5 - Per 80 minuti maltrattato da una fase difensiva aggressiva e intensa del Torino, inventa poco o nulla. Poi decide tutto lui: assist a Ramon, gran gol di testa. Wow.

Caqueret 6 - Fabregas gli dà fiducia a parole e con i fatti, pochi spunti da trequartista a parte la traversa poco prima di uscire (Dal 58' Addai s.v.- In venti minuti entra e si fa male di nuovo. Dal 78' Ricci s.v.).

Douvikas 6 - Segna subito, ma è fuorigioco. Poi ci va di nuovo vicino. Sempre movimenti intelligenti, oggi poco servito.

Allenatore: Cesc Fabregas 7- Il Como non soffre il doppio/triplo impegno: oggi vittoria da grande squadra che lui decide con i cambi. La sua squadra è più forte anche di una sostituzione 'sprecata' per l'ennesimo stop dello sfortunato Addai.