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Guidonia, Lucchesi su Ginestra: “Abbiamo ripreso il discorso dove era stato lasciato”

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Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 21:19Serie C
27.10.2026 21:19Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Ospite dei microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Fabrizio Lucchesi, direttore generale del Guidonia Montecelio ha parlato dell'avvio di stagione della compagine laziale nel Girone B di Serie C:

Qualche partita forse un po' altalenante, ma settimo posto in un girone di ferro: si può essere soddisfatti del percorso fino fatto.
"Stiamo lavorando per cercare di migliorarci tutti gli anni, questa è un po' la mission aziendale del nostro imprenditore, ed è un po' lo scopo sportivo che ci siamo preposti. Come tutti, voglio essere performanti al meglio e stiamo lavorando per quello. Abbiamo cambiato anche la guida tecnica, c'è stato anche un momento di riorganizzazione tecnico-sportiva, ma ribadisco che l'obiettivo è migliorarci: qualche volta ci viene qualche settimana un po' meglio, qualche volta ci viene anche una settimana un pochino più faticosa anche da digerire, ma stiamo lavorando per trovare la continuità".

A proposito del cambio di guida tecnica, è tornato Ginestra: come cantava Venditti, "certi amori non finiscono"?
"Io uso dire una battuta, gli allenatori quando vincono sono bravi e quando vincono meno lo sono di meno. Con Ciro c'è una grande stima a livello personale e tecnico, lo scorso anno c'era stata la volontà di cambiare decidendo di puntare su Lopez, allenatore veramente capace con delle ottime visioni sportive. A livello di ambiente non c'era forse molta sintonia, alla fine avevamo un punto e mezzo di media, e la proprietà ha ritenuto e più opportuno ritornare su Ginestra, che conosce l'ambiente, la squadra, è stato anche un insediamento facile. Abbiamo ripreso il discorso dove era stato lasciato, cercando anche con l'intervento dei giocatori che sono arrivati di integrare il vecchio gruppo".

Alle porta una sfida non semplicissima, perché anche il Perugia è una squadra che sta alternando momenti brillantissimi a momenti meno brillanti. Come vi state preparando per questo importante appuntamento?
"È una partita difficile, perché il Perugia è un'ottima squadra che ha dei valori sportivi, una tradizione importante, con anche ambizioni importanti. Stanno cercando di trovare un po' la quadra a livello aziendale, ma poi in campo vanno i giocatori, e ribadisco che quella attuale è un'ottima squadra, ben allenata, che noi affrontiamo però con grande voglia di misurarci. Se è vero che vogliamo crescere, dobbiamo anche confrontarci con queste realtà che sono più blasonate e forti per poi vedere se questa crescita è vera, oppure ancora c'è tanto da lavorare".

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