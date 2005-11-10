Il Mago di Como: Nico Paz segna in tutti i modi, così diventa il più forte in Serie A

Per 80 minuti Nico Paz è stato maltrattato da una fase difensiva del Torino attenta e anche aggressiva. Ed è sembrato spegnersi, o meglio, a non accendersi mai. Tenta il dribbling, ma viene atterrato, tenta il tiro, ma va fuori debolmente. Poi la chance su punizione: barriera.

Nel giro di sei minuti però il candidato a prendere la 10 di Messi nell'Argentina ha deciso di scuotersi e di vincerla quasi da solo: prima la pennellata per l'1-1 di Ramon, poi un'incornata alla Hernan Crespo per ribaltare il Torino. Non è la prima volta che la decide di testa, anche se in questo caso lo stacco è stato da centravanti navigato.

Nico Paz viaggia spedito verso la conquista di ogni cosa, in Italia e non solo: è già il più forte in A? O lo diventerà? Decidetelo voi, ma è difficile trovare un giocatore con più potenziale nel campionato nostrano. Non solo potenziale futuro: c'è tanto, tantissimo presente in un ragazzo che ha compiuto appena 22 anni a settembre. Un aspetto che forse si tende troppo spesso a mettere in secondo piano quando magari ci si aspetta da lui che possa essere decisivo sempre, ogni tre giorni.

Lo è stato, decisivo, nelle prime notti di Champions della sua vita: ha piegato il Lipsia e il Manchester United, con le sue giocate. E allora gli va dato il credito di poter sbagliare qualche gara qua e là, visto che siamo alla prima volta in assoluto per lui in cui si trova ad affrontare certe pressioni: il Como non è più una sorpresa, ma una squadra dalla quale ci si aspettano vittorie e lui è il giocatore che più di tutti è chiamato a trascinare. La cosa non sembra pesargli troppo.