Non solo gli otto infortunati: Amorim potrebbe fare a meno di altri due titolarissimi

La lista infortunati del Milan è davvero molto lunga. Oggi, contro il Bologna, mancheranno Alexis Saelemaekers, Pietro Terracciano, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Mario Gila, Diego Moreira, Adrien Rabiot e Ruben Loftus-Cheek. Amorim, però, potrebbe decidere di rinunciare ad altri due titolari. Anzi, uno è certo: Modric certamente non giocherà per il suo ormai consueto turno infrasettimanale di riposo, e anche Pulisic potrebbe essere gestito per essere poi al meglio per il derby di sabato.

IL PENSIERO DI AMORIM SU CISSE

Al posto del trequartista americano, giocherà Cisse. La promessa di Amorim vale anche per oggi: "Penso che la prima cosa da fare sia non ingigantire la situazione, evitando di caricare di ulteriore pressione i giocatori più giovani. È chiaro che voi fate il vostro lavoro come giornalisti, ma parlo di noi come club, come staff tecnico e non solo: dobbiamo aiutare i ragazzi più giovani a capire che il calcio è come una montagna russa, e tutto può cambiare in qualsiasi momento. Lui è sicuramente all'inizio di un percorso: è al 50% delle sue potenzialità, sa calciare con entrambi i piedi, ma ci sono ancora degli aspetti che non esegue a un livello elevato perché gli manca l'esperienza necessaria. Perciò dobbiamo dargli tempo, anche se in generale sta facendo benissimo e sta sorprendendo tutti. La cosa fondamentale è comprendere che nel calcio le cose cambiano molto rapidamente: bisogna lavorare duramente durante la settimana e, così facendo, ci sarà sempre più spazio per lui in squadra. Ma come ho detto, ha ancora ampi margini di crescita ed è solo a metà del suo potenziale".

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

Difficile dosare le forze, considerando le tante assenze: Amorim proverà a rimettere in piedi almeno Gila e Moreira per sabato ed è una corsa corso il tempo per recuperare Rabiot. Contro i felsinei, i tre non ci saranno e potrebbe essere riproposta la stessa formazione che ha battuto l’Udinese, fatta eccezione per Modric che osserverà il suo ormai consuto turno di riposo per la partita infrasettimannale: Tomori, De Winter, Pavlovic e uno tra Estupinan eDiawara in difesa davanti a Maignan, Musah e Jashari a centrocampo, Cisse -Pulisic verso un turno di riposo-, Hutchinson e Goncalo Ramos in attacco con Bartesaghi ancora confermato esterno alto a sinistra.