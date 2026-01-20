Napoli, ottavi oramai impossibili da raggiungere. Vincerne almeno una è fondamentale

La sconfitta con il Benfica è un problema grosso per il Napoli. Perché ora servono almeno tre punti, più probabilmente quattro, per arrivare al taglione dei playoff. Altrimenti il rischio di rimanere fuori è possibile, senonché probabile. Senza una vittoria nelle ultime due gare gli azzurri di Conte lascerebbero la Champions. Arrivare al ventiquattresimo posto rischierebbe di portare a una sfida complicata per il prosieguo, quindi meglio puntare a due vittorie.

Quota ottavi

Impossibile raggiungerla, perché il massimo arrivo è a quota 13, dove c'è ora l'Atalanta quinta in classifica. La sconfitta con il Benfica - che ha ravvivato le speranze dei portoghesi di arrivare almeno ai playoff - è stata decisiva in questo senso.

Gli avversari

Quella di questa sera al Parken di Copenaghen sarà fondamentale. Perché i danesi sono avversari meno blasonati e, di fatto, qualitativi rispetto all'ultima giornata quando ci sarà il Chelsea. Certo, si può eccepire che gli stessi londinesi hanno avuto dei problemi grossi nel corso delle ultime settimane, con l'addio di Enzo Maresca dopo avere vinto Conference e Mondiale per Club in pochi mesi. I blues quindi rischiano di rimanere fuori dagli ottavi di Champions dopo la sconfitta contro l'Atalanta subita a dicembre.

Le prossime partite

20/01 Copenaghen-Napoli

28/01 Napoli-Chelsea