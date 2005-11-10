Italia, Esposito segna anche contro la Turchia: 7 gol in 13 gare. Un centro ogni 100'

Francesco Pio Esposito è sempre più protagonista in maglia azzurra. Questa sera l'attaccante di proprietà dell'Inter ha messo a segno il suo settimo gol con la Nazionale nella vittoria per 3-1 dell'Italia sulla Turchia: obiettivo centrato in appena 13 presenze e 703 minuti giocati.

Una media realizzativa fuori dal comune

Il dato che colpisce è la media: Esposito segna un gol ogni 100 minuti, il miglior rapporto tra i primi dieci marcatori all-time della Nazionale ancora in attività. Alle sue spalle c'è Moise Kean, fermo a un gol ogni 111 minuti (13 reti in 28 partite), poi Mateo Retegui con una rete ogni 153 minuti (11 gol in 28 gare). Più distanti Davide Frattesi, un gol ogni 232 minuti, e Lorenzo Insigne, uno ogni 371.

La classifica dei marcatori ancora in attività

Con il centro alla Turchia, Pio Esposito sale a quota 7 e aggancia Stephan El Shaarawy, che per arrivare allo stesso bottino ha però avuto bisogno di 32 partite. Nel mirino c'è ora Domenico Berardi, fermo a 8 reti in 28 presenze. In vetta alla graduatoria resta Mario Balotelli con 14 gol in 36 partite, davanti a Moise Kean. Al terzo posto Andrea Belotti, a quota 12 in 44 gare: curiosamente, Balotelli e Belotti hanno la stessa media, un gol ogni 177 minuti, pur con un numero di presenze diverso. Completano la top 10 Mateo Retegui (11 in 28), Lorenzo Insigne e Nicolò Barella (10 a testa, in 54 e 73 partite) e Davide Frattesi (9 in 38).