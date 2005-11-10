Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Italia, Esposito segna anche contro la Turchia: 7 gol in 13 gare. Un centro ogni 100'

TMW
Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
ieri alle 23:15Serie A
05.10.2026 23:15Serie A
Fonti preferite
Esposito segna il 7° gol in azzurro nella vittoria per 3-1 sulla Turchia: 13 presenze e un centro ogni 100 minuti, miglior media tra i primi dieci ancora in attività
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Pio Esposito è sempre più protagonista in maglia azzurra. Questa sera l'attaccante di proprietà dell'Inter ha messo a segno il suo settimo gol con la Nazionale nella vittoria per 3-1 dell'Italia sulla Turchia: obiettivo centrato in appena 13 presenze e 703 minuti giocati.

Una media realizzativa fuori dal comune

Il dato che colpisce è la media: Esposito segna un gol ogni 100 minuti, il miglior rapporto tra i primi dieci marcatori all-time della Nazionale ancora in attività. Alle sue spalle c'è Moise Kean, fermo a un gol ogni 111 minuti (13 reti in 28 partite), poi Mateo Retegui con una rete ogni 153 minuti (11 gol in 28 gare). Più distanti Davide Frattesi, un gol ogni 232 minuti, e Lorenzo Insigne, uno ogni 371.

La classifica dei marcatori ancora in attività

Con il centro alla Turchia, Pio Esposito sale a quota 7 e aggancia Stephan El Shaarawy, che per arrivare allo stesso bottino ha però avuto bisogno di 32 partite. Nel mirino c'è ora Domenico Berardi, fermo a 8 reti in 28 presenze. In vetta alla graduatoria resta Mario Balotelli con 14 gol in 36 partite, davanti a Moise Kean. Al terzo posto Andrea Belotti, a quota 12 in 44 gare: curiosamente, Balotelli e Belotti hanno la stessa media, un gol ogni 177 minuti, pur con un numero di presenze diverso. Completano la top 10 Mateo Retegui (11 in 28), Lorenzo Insigne e Nicolò Barella (10 a testa, in 54 e 73 partite) e Davide Frattesi (9 in 38).

Trionfo Pio Esposito: è il miglior giovane italiano. La classifica di TMW con la Top 100

Articoli correlati

Immagine news 1
Italia, Esposito come Meazza: è il secondo azzurro con 7 gol a 21 anni o meno
Immagine news 2
Top 100 giovani italiani: punte così, la mamma non ne fa più. Al 1° posto Pio Esposito
Immagine news 3
Inter, Chivu esalta Esposito: "Poteva fare 30 gol in Primavera, ha scelto la strada difficile"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
08:51 Serie A
Zanetti: "Lautaro già un leader dell'Argentina. Non solo un riferimento nell'Inter"
Immagine news 2
08:45 Serie AFocus TMW
Focus TMWPanchina cercasi: tanti allenatori top ancora senza panchina. Occhio a Conte e Motta
Immagine news 3
08:40 Serie A
Udinese, Kabasele: "Alaba incredibile. Prima sarà disponibile e prima ci porterà qualità"
Immagine news 4
08:35 Serie A
Di Gennaro: "Il vero salto di qualità Kayode l'ha fatto andando a giocare in Premier"
Immagine news 5
08:30 Serie A
Juventus, manovre in corso: per il ruolo di capo scout c'è un uomo di fiducia di Carnevali
Immagine news 6
08:24 Serie A
Gonçalo Inacio ignorato dal Portogallo e la valutazione scende. Il Milan lo tiene d'occhio
Immagine news 7
08:15 Serie A
Genoa, è toto-ds: scatto Giovanni Rossi, è in vantaggio su Daniele Pradè
Immagine news 8
08:10 Serie A
Monza, il ds Obiang: "Si è cercato una personalità come Juric per dare una spinta"
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Difeso dalla Serie A e dalla stampa, osteggiato dalla politica: per Malagò pronta la soluzione all'italiana. Mancini fuori da ogni diatriba. Nations League un problema, non la maxi-sosta
Primo piano
Immagine top news n.0 Malagò commissariato da… Malagò. La soluzione all’italiana: entro il 6 gennaio elezioni, che farà la A?
Immagine top news n.1 L'Italia cala il tris e mette al sicuro Mancini: "A novembre ci giocheremo il 1° posto"
Immagine top news n.2 Conte e il club che ha perso di vista la propria storia: parte il toto futuro per il tecnico più ambito
Immagine top news n.3 Malagò commissario di se stesso: la svolta per portare la FIGC fuori dal caos
Immagine top news n.4 C'è una nuova Italia a cui aggrapparsi! Turchia battuta di nuovo, finisce 3-1
Immagine top news n.5 L'Italia Under 21 è qualificata all'Europeo. Polonia annientata: 6-2 il finale a Pescara
Immagine top news n.6 Commissariamento FIGC? Comunicato Lega Serie A: "Sarebbe inopportuno. Completo supporto a Malagò"
Immagine top news n.7 Inacio Pià: "Spero in qualche minuto stasera: Samuele ti crea la giocata, alla Rodrygo"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Vi spieghiamo le scelte dietro la nostra Top 100 sui talenti del futuro per l'Italia
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il futuro dell'Italia: dal possibile esordio di Inacio ai nuovi allenatori che brillano in Serie C
Immagine news podcast n.2 A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
Immagine news podcast n.4 È sempre calciomercato: tante occasioni e opportunità ancora tra gli svincolati
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Serie A, la ripresa tra conferme e risposte. Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Penta: "Se Spalletti non centra la Champions, sarà dura andare avanti"
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, Massimo Orlando: "Bravo Mancini a ricreare una squadra vogliosa"
Serie A
Immagine box news Serie A Braglia: "L'inizio del Genoa è stato complicatissimo ma De Rossi l'ultimo dei colpevoli"
Immagine box news Serie A Zanetti: "Lautaro già un leader dell'Argentina. Non solo un riferimento nell'Inter"
Immagine box news Serie A Panchina cercasi: tanti allenatori top ancora senza panchina. Occhio a Conte e Motta
Immagine box news Serie A Udinese, Kabasele: "Alaba incredibile. Prima sarà disponibile e prima ci porterà qualità"
Immagine box news Serie A Di Gennaro: "Il vero salto di qualità Kayode l'ha fatto andando a giocare in Premier"
Immagine box news Serie A Juventus, manovre in corso: per il ruolo di capo scout c'è un uomo di fiducia di Carnevali
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, gli ammoniti e gli espulsi in vista della 6ª giornata: sono 9 giocatori con 3 gialli
Immagine box news Serie B Avellino, per la Sampdoria Nesta ritrova Palmiero ma perde Di Maggio
Immagine box news Serie B Palermo, nuovo 'Renzo Barbera': il Comune chiede di chiarire i conti dell'opera
Immagine box news Serie B Empoli, verso il Palermo: Curto ci sarà. Dubbi su Magnino. Quattro gli infortunati
Immagine box news Serie B 'Premio Gentleman - Piermario Morosini': tre le nomination per la Serie B
Immagine box news Serie B Arezzo, lavori al 'Città di Arezzo': via libera alla demolizione della Maratona
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: la Folgore esonera Belmonte e sceglie Guidi
Immagine box news Serie C Reggiana, Crisetig: "Ottima partita, spiace non aver portato a casa nemmeno un punto"
Immagine box news Serie C Serie C, il meglio dei tre gironi dopo 8 giornate: Spezia leader per punti e vittorie
Immagine box news Serie C Grosseto, Vetrini dopo il primo ko: "Sconfitta utile per tornare con i piedi per terra"
Immagine box news Serie C Spezia, Stillitano: “Battuto un avversario tosto. Classifica? Ne riparliamo ad aprile”
Immagine box news Serie C Union Brescia, il derby col Lecco costa caro due volte. Zennaro fuori almeno 3 settimane
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Problemi fisici e pochi minuti, così Linari è rimasta fuori dall'Italia. Ma la porta è aperta
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della 2ª giornata: poker della Roma dopo la vittoria nel derby.
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, via ai lavori per la Bielorussia. Bartoli out: arriva Giordano
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin sull'esclusione di Linari: "Poco minutaggio, ma le porte sono sempre aperte"
Immagine box news Calcio femminile Soncin e il Mondiale dell'U20 femminile: "Mi e ci ha riempito d'orgoglio il loro cammino"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Con la Bielorussia abbiamo una grande opportunità. Vogliamo la finale"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Il Pallone d’Oro chi lo merita? Messi si porterà a casa il nono?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
6 ottobre 1993, l'esordio di un giovane Panucci con il Milan. E rubando il posto a Tassotti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, i migliori portieri dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
06:30 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere
30/09 Euro 2032, la corsa degli stadi entra nel vivo: investimenti per 5 miliardi