Italia-Turchia 3-1, le pagelle: che colpo Scamacca! Tanti 7 (anche per il CT Mancini)

Turchia-Italia 3-1, rileggi la diretta testuale del match

Le pagelle dell'Italia (a cura di Raimondo De Magistris)

Donnarumma 6.5 - Stasera niente straordinari, ma non manca l'ordinaria amministrazione. E il capitano risponde presente, un'altra volta.

Di Lorenzo 6.5 - La buona intesa con Vergara e una Turchia mai pericolosa dalle sue parti sono ingredienti che gli permettono di vivere una serata in Nazionale finalmente spensierata. Positiva. Da un suo cross nasce poco prima della mezz'ora la rete che sblocca la partita. Dal 55esimo Kayode 5.5 - Entra e sbaglia la diagonale sul gol che per una manciata di minuti ristabilisce la parità.

Mancini 6 - Buona prestazione, anche se gli attaccanti della Turchia non gli danno grossi punti di riferimento.

Bastoni 6 - Anche in una serata senza gol rappresenta la grande certezza del quartetto difensivo azzurro.

Ruggeri 6 - Disciplinato in fase difensiva, poco efficace quando avanza il raggio d'azione. Dal 55esimo Calafiori 7 - Subito dopo il gol di Simsir riporta l'Italia in vantaggio con un preciso colpo di testa.

Barella 6.5 - In un centrocampo sperimentale è la certezza a cui si affida al Mancio per guidare la mediana azzurra: suo l'assist per il gol del 2-1 realizzato da Calafiori. Dal 70esimo Tonali 6 - Entra concentrato in partita.

Romano 6 - Coi suoi vent'anni è il più giovane dei 22 in campo dal primo minuto: ancora acerbo per prendere in mano le redini della squadra, ma quando si scioglie dimostra tutte le sue qualità. Suo l'assist per il gol del 3-1.

Doumbia 6.5 - Le vampate alla Pogba non gli mancano, quando parte arriva sempre nell'aria avversaria e nella ripresa sfiora anche il gol. Ha voglia di sentirsi protagonista, stasera nella ripresa c'è riuscito.

Vergara 6 - Mancini gli chiede di spingersi, di lasciarsi andare. Di tentare costantemente l'uno contro uno: quando lo fa nella ripresa la prestazione sale di livello. Dall'83esimo Frattesi s.v.

Scamacca 7- Il suo calcio intermittente prevede qualche pausa di troppo ma anche grandi giocate come quella di stasera. La conclusione che sblocca la partita è potente e precisa, figlia di capacità balistiche non indifferenti. Dal 55esimo P.Esposito 7 - Entra e serve subito un pallone delizioso a Doumbia. Poi nel finale realizza la rete del definitivo 3-1.

Maldini 5.5 - Timido, anche poco servito. L'Italia sulla sua fascia quasi mai riesce a creare l'uno contro uno.

Roberto Mancini 7 - Quattro partite possono bastare per dire che il suo ritorno era la scelta più giusta? Probabilmente sì. Ha ridato una visione a questa Nazionale: sta creando un gruppo nuovo, più coraggioso e spensierato.

Le pagelle della Turchia (a cura di Andrea Carlino)

Cakir 6.5 – Dispone di ottimi riflessi con cui tiene a galla i suoi in più occasioni, arrendendosi solo sui gol ravvicinati. Il rinvio millimetrico per Simsir genera pure un'occasione d'oro.

Celik 6 – Mantiene con tenacia la posizione sulla corsia di competenza, facendosi notare con il traversone ben dosato che propizia la rete del provvisorio pareggio. Rimane comunque condizionato dal giallo.

Elmali 6.5 – Risulta tra i più propositivi della retroguardia, illuminando la scena con una magia di tacco da applausi che spalanca la porta al compagno. Si spende parecchio in entrambe le fasi.

Kabak 5.5 – Sfrutta la fisicità per schermare la linea difensiva ma palesa evidenti affanni quando attaccato in velocità. Cerca la gloria personale dalla distanza senza fortuna, trovando Donnarumma pronto.

Bardacki 5.5 – Alterna chiusure preziose, come il muro su Vergara, ad amnesie pesanti a centro area. Riceve il cartellino giallo nel finale per un intervento irruento dopo aver sofferto l'esuberanza azzurra.

Kadioglu 5.5 – Risente della pressione avversaria sulla fascia, faticando a trovare le solite sovrapposizioni e lasciando spesso scoperta la propria zona. Dal 91' Aydin s.v.

Akgun 6 – Dimostra spunti interessanti palla al piede, rendendosi pericoloso con un'incocciata a botta sicura smorzata da un super Donnarumma. Cala d'intensità col passare del tempo. Dal 90' Gul s.v.

Yuksek 5.5 – Cerca di fare legna in mezzo al campo opponendosi alla manovra avversaria, ma fatica a dare ordine alla transizione. Rischia grosso sull'intervento al limite subito in area da Vergara. Dal 79' Akturkoglu s.v.

Ozcan 6 – Garantisce presenza e sostanza alla cerniera centrale, provando anche la soluzione col destro da fuori area, neutralizzata solo da un bell'intervento dell'estremo difensore italiano.

Khaveci 5.5 – Sfrutta la scaltrezza per prendere il tempo ai difensori, ma difetta di precisione quando tenta la conclusione al volo sopra la traversa. Poco incisivo nell'ultimo passaggio. Dal 71' Elmaz 5.5 – Rileva il compagno senza però dare la scossa necessaria al centrocampo.

Simsir 6.5 – Risulta l'arma più affilata della propria selezione: buca Bastoni in velocità e firma con freddezza la rete dell'uno a uno. Pecca solo nell'occasione dove si allunga palla oltre il fondo. Dal 71' Ilkhan 5.5 – Rileva l'autore del gol senza trovare spunti degni di nota.

Vincenzo Montella 5.5 – Disegna uno schieramento molto accorto che riesce a mettere in difficoltà l'Italia a fiammate. L'atteggiamento difensivo paga solo a tratti e i cambi non ridanno l'inerzia sperata alla gara. Sarà l'ultima partita con la Turchia?