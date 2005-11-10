Italia, Romano: "Reagito bene alle critiche, felicissimo per l'assist"

L'Italia si impone con un netto 3-1 sulla Turchia nella quarta giornata del girone di Nations League. Al termine della sfida del 'Dall'Ara', il giovane centrampicasta azzurro Alessandro Romano è intervenuto ai microfoni di RAI Sport per commentare la sua prestazione, l'assist vincente e il momento vissuto.

Hai rubato la scena partecipando attivamente alla rete del definitivo 3-1.

"È arrivato l'assist, ma la cosa importante per me era giocare bene e riuscire ad aiutare la squadra. Spero di esserci riuscito."

Nel finale ti abbiamo visto agire anche da mezzala: il CT Mancini ha dichiarato che puoi giocare ovunque e che hai solo bisogno di accumulare minuti.

"Alla fine posso giocare sia da regista che da mezzala: gioco dove mi impiega il mister e cerco sempre di dare il mio contributo al gruppo."

Proseguirai con grande fiducia questo percorso con la maglia dell'Italia che hai scelto di indossare?

"Sì, certamente."

Come hai vissuto e affrontato i toni e le modalità di certe critiche arrivate dopo il tuo debutto?

"In realtà non ho letto nulla. Ho sentito soltanto un paio di cose, ma fa parte dello sport. Penso di aver reagito bene, ho mantenuto la testa sulle spalle, ho continuato a lavorare e oggi sono felicissimo per l'assist."

Ti ha fatto sentire protetto il modo in cui ti hanno difeso il mister e i tuoi compagni di squadra?

"Sì, è stata una grande forza: sia lo staff tecnico che i compagni mi hanno aiutato molto fuori dal campo, così come qui all'interno del rettangolo di gioco."

Mancini ha speso parole importanti su di te, definendoti il futuro di questa Nazionale.

"Sì, ma io penso al presente. Chiaramente sono ancora giovane e ho enormi margini di miglioramento. Resto del tutto tranquillo: adesso torno a Cagliari, cercherò di dare il massimo lì e poi vedremo cosa succederà."