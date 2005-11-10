Folgore Caratese, esonerato Belmonte. Panchina affidata a Federico Guidi

Arriva il cambio in panchina anche per la Folgore Caratese. Ecco le comunicazioni ufficiali del club brianzolo:

L’U.S. Folgore Caratese comunica di aver sollevato Nicola Belmonte dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Contestualmente l’U.S. Folgore Caratese comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Federico Guidi".

Federico Guidi, la biografia

Nato a Firenze il 23 dicembre 1976, Guidi vanta una lunga esperienza nel calcio professionistico e, in particolare, nella formazione dei giovani talenti.

La sua carriera da allenatore inizia nel settore giovanile dell’Empoli, prima del passaggio alla Fiorentina, dove guida diverse categorie fino all’Under 19, contribuendo alla crescita di numerosi giovani calciatori, tra cui Dusan Vlahović. Nel 2017 arriva la chiamata della FIGC, a Guidi viene affidata prima la Nazionale Under 20 e successivamente l’Under 19. Il tecnico toscano approda poi sulle panchine del calcio professionistico, allenando tra il 2019 e il 2022 Gubbio, Casertana e Teramo in Serie C, prima di tornare nel settore giovanile con la Roma. Alla guida della Primavera giallorossa, dal 2022 al 2024, conquista una Coppa Italia Primavera e una Supercoppa Italiana, raggiungendo inoltre la Finale Scudetto. Nel suo percorso alla Roma accompagna anche la crescita di Niccolò Pisilli, giovane centrocampista, oggi protagonista con la Prima Squadra giallorossa. Nelle ultime due stagioni ha guidato la formazione Under 20 del Milan e, successivamente, è tornato alla Roma, allenando nuovamente la Primavera giallorossa.