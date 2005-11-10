Italia, Mancini: "Calafiori è già leader. Pio è straordinario. Ci manca Vialli"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo dell’Italia sulla Turchia nella quarta giornata della Uefa Nations League (3-1 il risultato finale firmato dalle reti di Scamacca, Simsir, Calafiori e Pio Esposito), è intervenuto Roberto Mancini. Il commissario tecnico azzurro ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

22.56 - Inizia la conferenza stampa di Roberto Mancini.

Quali sono i segnali positivi avuti da questa serata?

"La Turchia non è così debole, nonostante la sconfitta. Cambiando 9 giocatori abbiamo perso la fluidità di gioco ma non potevamo fare altrimenti perché avevamo speso molto. È stata una partita molto positiva".

A livello di quoziente intellettivo calcistico Calafiori è già un leader della Nazionale?

"Anche a livello tecnico e fisico, non sono a livello intellettivo. È già leader, assolutamente".

La cura Mancini sta funzionando?

"Siamo felici per come siamo migliorati a livello di squadra, a prescindere dai risultati. Il fatto di potercela giocare per la qualificazione è già un bel traguardo".

Come giudica la prestazione di Vergara e Doumbia?

"Vergara ha bisogno di giocare queste partite per crescere di livello. Sono certo che migliorerà tantissimo. Doumbia è più avanti rispetto a Vergara perché già gioca la Champions League. Oggi mi sono piaciuti entrambi".

Come giudica, gol a parte, la prestazione di Scamacca?

"Penso che Scamacca possa fare molto di più per le qualità che ha. L'ho tolto, così come Ruggeri, perché erano già ammoniti e l'arbitro mi sembrava fosse tendente ad estrarre il secondo giallo da un momento all'altro".

Cosa le sta mancando di più rispetto al suo primo ciclo?

"Gianluca Vialli (applauso della sala stampa, ndr)".

Quando guarda le problematiche di Montella, sono le stesse che aveva riscontrato lei quando ha allenato in Turchia?

"Credo che Montella abbia fatto un ottimo lavoro perché ha riportato la Turchia al Mondiale e nel gruppo A di Nations League, ma la mia situazione era diversa perché ho allenato il Galatasaray e non la Nazionale. Mancandogli giocatori importanti sicuramente la Turchia ha perso qualcosa. La prima partita l'abbiamo giocata molto bene e dopo essere andati sotto 3-0 non era semplice rimontare. Oggi è stata una partita equilibrata e giocata bene da entrambe le squadre".

Come giudica la prestazione di Romano?

"Romano, Vergara, sono tutti giocatori che hanno bisogno di giocare queste partite per alzare il loro livello. Romano aveva giocato bene a Roma e anche stasera ha fatto una buona partita".

Come giudica l'impatto in azzurro di Pio Esposito?

"Credo che abbia fame di gol, di lottare, di giocare. È straordinario e credo che nel giro di due anni possa diventare un centravanti che possa far giocare la squadra tranquillamente come lo erano Vieri e Toni. Per la fidicità che ha e le qualità tecniche credo che possa diventare un grande centravanti".

23.07 - Termina la conferenza stampa di Roberto Mancini.