Italia, Mancini: "Ci giocheremo la qualificazione a Bruxelles. Commissariamento? Sono fiducioso"

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Turchia in Nations League, nella quarta giornata del girone: "Stasera è stata una partita ancora diversa dalle altre ma sapevamo che avremmo perso un po' di fluidità con questi tanti cambi. La Turchia ci ha messo un po' in difficoltà, soprattutto all'inizio. Dobbiamo continuare così. Probabilmente ci giocheremo la qualificazione a Bruxelles, prima vedremo come andrà con la Francia in casa".

Si aspettava una crescita così nel corso di queste due settimane?

"Abbiamo fatto cose buone e altre meno buone, abbiamo commesso errori che dobbiamo evitare ma dobbiamo continuare così. Mi è piaciuto come si è comportato questo gruppo, è la base per arrivare ai risultati in futuro".

Donnarumma ha giocato quattro partite su quattro. Per voi è un punto fermo.

"Gigio è una sicurezza. Quando un portiere fa un errore subisce gol, è così per tutti, ma lui è un grande campione sempre".

Come vive il possibile commissariamento della FIGC, con Malagò che potrebbe essere il commissario?

"Sono fiducioso, spero che tutto possa risolversi al meglio".