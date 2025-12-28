Napoli, Politano: "Sono maturato tanto a livello tattico, mi trovo bene in questo modulo"
TUTTO mercato WEB
L'esterno del Napoli Matteo Politano ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Cremonese vinta per 0-2 e valevole per la 17^ giornata di Serie A.
Come ti ha cambiato Conte?
"Penso di essere maturato tanto a livello tattico nell'ultimo anno e mezzo, sono contento di trovarmi bene in questo nuovo modulo e in generale di quello che stiamo facendo".
Bilancio del 2025?
"Per i tifosi e per noi è stato un 2025 spettacolare, abbiamo portato a casa due trofei. Adesso ci prepariamo al meglio, nel 2026 vogliamo portare a casa ancora tanti successi".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Le più lette
1 Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia