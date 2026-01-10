Napoli, rebus Neres: le possibili scelte di Conte verso l'Inter

Altro big-match ed altra vigilia travagliata per Antonio Conte. Dopo l'inciampo in casa col Verona, con il carico di polemiche per le incomprensibili decisioni VAR rimarcate ieri pubblicamente anche dal ds Manna, il Napoli domani sarà di scena a San Siro contro l'Inter per la gara più attesa, quella da non fallire anche perché in quel caso la classifica segnerebbe un -7 dai nerazzurri che sarebbe quasi incolmabile nonostante un intero girone di ritorno ancora da giocare. Il Napoli è chiamato ad alzare nuovamente il livello, come fatto in Supercoppa quando nessuno sembrava più credere nel gruppo di Antonio Conte, ma il tecnico dei partenopei si ritrova nuovamente a fare la conta dei disponibili e vivrà ora di incertezza fino all'inizio della partita.

Dubbio Neres

Conte infatti ad oggi non ha ancora certezze sull'impiego o meno del brasiliano, giocatore chiave dopo il cambio di modulo. Il provino di ieri non ha dato pienamente l'esito sperato: persiste un leggero fastidio alla caviglia sinistra ed oggi ci sarà quello decisivo per capire se potrà iniziare la gara o sceglierà - in base alle sue sensazioni - di iniziare dalla panchina per poi subentrare. La convocazione però non sembra a rischio.

Le soluzioni

Se il brasiliano non dovesse farcela, Conte ha varie soluzioni. In primis quella scelta col Verona, ovvero Lang a sinistra ed Elmas a destra, anche se non ha dato risultati eccezionali. L'alternativa, per avere Lang anche come prima alternativa in panchina, è alzare Politano, ma in quel caso avanzerebbe anche Di Lorenzo a centrocampo con l'inserimento di Beukema. Più facile avanzare Spinazzola con uno tra Gutierrez e Olivera alle spalle.

Tre rientri

L'elenco degli indisponibili è lungo e oggi include De Bruyne, Gilmour, Lukaku e Anguissa e solo per quest'ultimo si avvicina il rientro (fissato idealmente tra una decina di giorni). Gli altri avranno bisogno ancora di tempo. Ambrosino sembra in partenza verso il Venezia mentre sono recuperati Vergara e Beukema e Mazzocchi rientra dalla squalifica. Risorse tutte fondamentali visto che si continuerà a giocare ininterrottamente ogni tre giorni.