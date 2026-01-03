Juve Stabia, Zuccon saluta e torna all'Atalanta. Lo attende un altro prestito in Serie B
Dopo cinque presenze in questa stagione con la maglia della Juve Stabia in Serie B per Federico Zuccon c’è l’addio al club campano. Il classe 2003 torna infatti all’Atalanta per fine prestito che lo presterà a un altro club cadetto. Con tutta probabilità sarà il Mantova ad accogliere il centrocampista centrale. Questo il comunicato delle Vespe:
"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta BC per la risoluzione anticipata del prestito del centrocampista, classe ‘03, Federico Zuccon.
Il calciatore nella stagione in corso ha totalizzato 5 presenze in campionato.
La società desidera ringraziare Federico per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante i suoi 6 mesi in gialloblù, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera".