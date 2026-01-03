Massara, il piano per accontentare Gasp: Raspadori subito, Zirkzee tra due settimane

Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee. Sono loro i due obiettivi per l'attacco della Roma, i due chiodi fissi. Poi certamente ci sono contatti e sondaggi anche per altri giocatori. Inevitabilmente. Però il direttore sportivo Frederic Massara sta attivamente lavorando solo per questi due profili, consapevole di esser di fronte a due trattative molto diverse. Per tempistiche, per difficoltà, per concorrenza.

Partiamo da Raspadori, calciatore sui cui oggi si è espresso anche l'allenatore dell'Atletico Madrid Simeone: "Il modo in cui si allena non lascia presagire una sua partenza. Siamo aperti a qualsiasi cosa accada, ora siamo concentrati sulla prossima partita", ha dichiarato il Cholo consapevole del fatto che un accordo tra i colchoneros e la Roma per un prestito oneroso con diritto di riscatto è già stato trovato. Adesso la Roma è al lavoro per convincere il calciatore classe 2000, per convincere Raspadori a firmare. Un passaggio non banale perché l'attaccante della Nazionale non è troppo convinto del prestito e al momento non chiude la porta ad altre due possibilità: il ritorno al Napoli da un lato, il trasferimento nella Lazio di Sarri dall'altro.

Ma la Roma oggi è in pole per Raspadori e lo è anche per Joshua Zirkzee, nonostante un impiego in quel di Manchester che nelle ultime settimane è incrementato per l'attaccante olandese soprattutto a causa di alcune defezioni. Con Amad Diallo e Bryan Mbeumo attualmente impegnati in Coppa d'Africa, con Mason Mount e Bruno Fernandes attualmente ai box, Amorim non vuole perdere ulteriori giocatori offensivi in vista degli impegni che lo aspettano a stretto giro di posta. Uno scenario che dovrebbe cambiare verso il 20 gennaio quando alla Roma è stato promesso il via libera per chiudere l'operazione in prestito con obbligo di riscatto.