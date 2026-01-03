Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Massara, il piano per accontentare Gasp: Raspadori subito, Zirkzee tra due settimane

Massara, il piano per accontentare Gasp: Raspadori subito, Zirkzee tra due settimaneTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 15:40Serie A
Raimondo De Magistris

Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee. Sono loro i due obiettivi per l'attacco della Roma, i due chiodi fissi. Poi certamente ci sono contatti e sondaggi anche per altri giocatori. Inevitabilmente. Però il direttore sportivo Frederic Massara sta attivamente lavorando solo per questi due profili, consapevole di esser di fronte a due trattative molto diverse. Per tempistiche, per difficoltà, per concorrenza.

Partiamo da Raspadori, calciatore sui cui oggi si è espresso anche l'allenatore dell'Atletico Madrid Simeone: "Il modo in cui si allena non lascia presagire una sua partenza. Siamo aperti a qualsiasi cosa accada, ora siamo concentrati sulla prossima partita", ha dichiarato il Cholo consapevole del fatto che un accordo tra i colchoneros e la Roma per un prestito oneroso con diritto di riscatto è già stato trovato. Adesso la Roma è al lavoro per convincere il calciatore classe 2000, per convincere Raspadori a firmare. Un passaggio non banale perché l'attaccante della Nazionale non è troppo convinto del prestito e al momento non chiude la porta ad altre due possibilità: il ritorno al Napoli da un lato, il trasferimento nella Lazio di Sarri dall'altro.

Ma la Roma oggi è in pole per Raspadori e lo è anche per Joshua Zirkzee, nonostante un impiego in quel di Manchester che nelle ultime settimane è incrementato per l'attaccante olandese soprattutto a causa di alcune defezioni. Con Amad Diallo e Bryan Mbeumo attualmente impegnati in Coppa d'Africa, con Mason Mount e Bruno Fernandes attualmente ai box, Amorim non vuole perdere ulteriori giocatori offensivi in vista degli impegni che lo aspettano a stretto giro di posta. Uno scenario che dovrebbe cambiare verso il 20 gennaio quando alla Roma è stato promesso il via libera per chiudere l'operazione in prestito con obbligo di riscatto.

Articoli correlati
La Fiorentina piomba su Baldanzi: contatti con la Roma. La situazione La Fiorentina piomba su Baldanzi: contatti con la Roma. La situazione
Il clamoroso caso dei prestiti della Roma: a gennaio possono risolvere tutti Il clamoroso caso dei prestiti della Roma: a gennaio possono risolvere tutti
Atalanta-Roma, le probabili formazioni: confermato Ferguson. Pasalic ancora titolare... Atalanta-Roma, le probabili formazioni: confermato Ferguson. Pasalic ancora titolare
Altre notizie Serie A
Chivu glissa su Cancelo: "Preferisco parlare di Luis Henrique e Dumfries, che rientra... Chivu glissa su Cancelo: "Preferisco parlare di Luis Henrique e Dumfries, che rientra presto"
Leris risponde a Colombo: il primo tempo al "Ferraris" finisce in parità, 1-1 fra... Leris risponde a Colombo: il primo tempo al "Ferraris" finisce in parità, 1-1 fra Genoa e Pisa
La Fiorentina piomba su Baldanzi: contatti con la Roma. La situazione TMWLa Fiorentina piomba su Baldanzi: contatti con la Roma. La situazione
Massara, il piano per accontentare Gasp: Raspadori subito, Zirkzee tra due settimane... Massara, il piano per accontentare Gasp: Raspadori subito, Zirkzee tra due settimane
Il Pisa trova il pari: frittata Leali-Vasquez, l'1-1 a Marassi è firmato da Leris... Il Pisa trova il pari: frittata Leali-Vasquez, l'1-1 a Marassi è firmato da Leris
Como, Kempf: "Riesco a sfidare chiunque. Tanti gol dalla difesa? È una mia richiesta... Como, Kempf: "Riesco a sfidare chiunque. Tanti gol dalla difesa? È una mia richiesta al mister"
Richardson in uscita dalla Fiorentina, ci prova anche il NEOM ma il Nizza resta in... Richardson in uscita dalla Fiorentina, ci prova anche il NEOM ma il Nizza resta in pole
Como, Kempf: "Oggi 3 punti e altro clean sheet. Competizione? Rende più forte il... Live TMWComo, Kempf: "Oggi 3 punti e altro clean sheet. Competizione? Rende più forte il gruppo"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
1 Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
2 L'Atletico comunica a Raspadori l'accordo con la Roma: lui temporeggia, il motivo
3 Inter-Bologna, le probabili formazioni: confermata la ThuLa. Italiano ritrova Cambiaghi
4 Serie A, 18ª giornata LIVE: Gasperini conferma Ferguson, David dal 1'
5 Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni: Kean rischia la panchina. Pronto Piccoli
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il clamoroso caso dei prestiti della Roma: a gennaio possono risolvere tutti
Immagine top news n.1 Serie A, 18ª giornata LIVE: Gasperini conferma Ferguson, David dal 1'
Immagine top news n.2 Cancelo-Inter, Acerbi o De Vrij all'Al Hilal: si lavora per chiudere. Ma il Barça c'è...
Immagine top news n.3 Leoni ammette: "Dalle big italiane solo voci, niente di concreto. Poi è arrivato il Liverpool..."
Immagine top news n.4 L'Inter spinge per Cancelo: all'Al Hilal con Inzaghi uno tra Acerbi e De Vrij
Immagine top news n.5 Napoli, girandola di centravanti: Mourinho vuole Lucca, il sostituto può essere Dovbyk
Immagine top news n.6 Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Immagine top news n.7 La Juventus riaccoglie Ottolini: è il nuovo ds. Spalletti rimanda il rinnovo e risponde a Conte
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: "Da Bruzzaniti al Catania a Carriero alla Salernitana. Tanti i 'botti' in Serie C"
Immagine news Serie C n.3 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Chivu glissa su Cancelo: "Preferisco parlare di Luis Henrique e Dumfries, che rientra presto"
Immagine news Serie A n.2 Leris risponde a Colombo: il primo tempo al "Ferraris" finisce in parità, 1-1 fra Genoa e Pisa
Immagine news Serie A n.3 La Fiorentina piomba su Baldanzi: contatti con la Roma. La situazione
Immagine news Serie A n.4 Massara, il piano per accontentare Gasp: Raspadori subito, Zirkzee tra due settimane
Immagine news Serie A n.5 Il Pisa trova il pari: frittata Leali-Vasquez, l'1-1 a Marassi è firmato da Leris
Immagine news Serie A n.6 Como, Kempf: "Riesco a sfidare chiunque. Tanti gol dalla difesa? È una mia richiesta al mister"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, in salita l'arrivo di Barba in difesa. Si vira su Dellavalle del Modena
Immagine news Serie B n.2 Spezia, anche Sernicola in città per le visite e la firma. Arriverà in prestito dalla Cremonese
Immagine news Serie B n.3 Palermo, nuova pretendente per Corona: anche la Juve Stabia sull'attaccante
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, il giovane attaccante Oliviero scende in Serie D: giocherà nell'ACR Messina
Immagine news Serie B n.5 Bari, l'arrivo di Cistana spinge Vicari verso l'addio: il Mantova pronto a chiudere il colpo
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Zuccon saluta e torna all'Atalanta. Lo attende un altro prestito in Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Aronica: "Sapevamo del deferimento. Canotto? Ha chiesto di andare via"
Immagine news Serie C n.2 Giugliano Njambé in prestito al Teramo. Al suo posto è in arrivo Volpe
Immagine news Serie C n.3 Deferimento Trapani, la società: "È la riproposizione di quello di ottobre. Già chiarito tutto"
Immagine news Serie C n.4 Foggia, arriva l'esterno Nocerino dal Campobasso: ha firmato fino al 2028
Immagine news Serie C n.5 Giugliano, nuovo innesto sulla corsia sinistra: ecco Panico dal Foggia a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.6 Campobasso, nuova esperienza in Serie D per il giovane Lanza: giocherà con la Nissa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Cremonese, Vanoli spera: nuovo anno, nuova Fiorentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Napoli, Conte non ha mai vinto contro Sarri
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.3 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.4 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…