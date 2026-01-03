Il Parma riacciuffa il Sassuolo: golazo di Pellegrino per l'1-1 tra le proteste dei neroverdi
Il Parma riacciuffa subito il Sassuolo grazie a una grande giocata di Mateo Pellegrino. L'attaccante argentino riceve palla spalle alla porta, la lascia scorrere saltando un avversario e proteggendola col fisico, per poi scoccare un sinistro a giro da fuori area che non dà scampo a Muric. 1-1 dei gialloblù al 24', polemiche da parte del Sassuolo per un presunto fallo di Circati su Pinamonti.
