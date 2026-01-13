Rrahmani: "Il premio come miglior difensore della passata stagione per me significa molto"

Alla vigilia della sfida al Parma, recupero della gara rimandata per la Supercoppa Italiana, il difensore del Napoli Amir Rrahmani ha parlato anche del proprio momento e di una carriera arrivata all'apice in azzurro, con due Scudetti in tre anni: "Il premio come miglior difensore della passata stagione per me significa molto. Ho 31 anni e sono in Serie A da 7 anni: è un privilegio ed un onore. È un traguardo importante per tutti i sacrifici che ho fatto".

Sul Parma: "Oggi era l'unico giorno per poter provare qualcosa in virtù della partita: penso che l'abbiamo preparata bene e domani dobbiamo entrare in campo con la testa giusta e l'atteggiamento corretto per prendere i tre punti".

Sul momento della squadra: "È molto difficile gestire la stanchezza e preparare partite ogni tre giorni, però con lo staff tecnico ed i compagni cerchiamo di capire meglio, guardando i video dell'avversario. Cosa cambia dalla difesa a 4 a quella a 3? Il nostro modo di difendere cambia in base all'avversario e al sistema di gioco che utilizza. Mi trovo bene con Juan Jesus, che ha giocato di più ultimamente, ma anche Buongiorno e Beukema sono giocatori importanti. In questi campionati con tante partite sono tutti fondamentali".