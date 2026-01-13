Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Rrahmani: "Il premio come miglior difensore della passata stagione per me significa molto"

Rrahmani: "Il premio come miglior difensore della passata stagione per me significa molto"
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 20:43
Simone Lorini

Alla vigilia della sfida al Parma, recupero della gara rimandata per la Supercoppa Italiana, il difensore del Napoli Amir Rrahmani ha parlato anche del proprio momento e di una carriera arrivata all'apice in azzurro, con due Scudetti in tre anni: "Il premio come miglior difensore della passata stagione per me significa molto. Ho 31 anni e sono in Serie A da 7 anni: è un privilegio ed un onore. È un traguardo importante per tutti i sacrifici che ho fatto".

Sul Parma: "Oggi era l'unico giorno per poter provare qualcosa in virtù della partita: penso che l'abbiamo preparata bene e domani dobbiamo entrare in campo con la testa giusta e l'atteggiamento corretto per prendere i tre punti".

Sul momento della squadra: "È molto difficile gestire la stanchezza e preparare partite ogni tre giorni, però con lo staff tecnico ed i compagni cerchiamo di capire meglio, guardando i video dell'avversario. Cosa cambia dalla difesa a 4 a quella a 3? Il nostro modo di difendere cambia in base all'avversario e al sistema di gioco che utilizza. Mi trovo bene con Juan Jesus, che ha giocato di più ultimamente, ma anche Buongiorno e Beukema sono giocatori importanti. In questi campionati con tante partite sono tutti fondamentali".

