Napoli, Rrahmani: "Sfida col Parma preparata bene... in un giorno. Servirà la testa giusta"

Alla vigilia della sfida al Parma, recupero della gara rimandata per la Supercoppa Italiana, Amir Rrahmani ha parlato così della gara, che gli azzurri hanno preparato in poche ore e con addosso le fatiche del pari contro l'Inter: "Oggi era l'unico giorno per poter provare qualcosa in virtù della partita: penso che l'abbiamo preparata bene e domani dobbiamo entrare in campo con la testa giusta e l'atteggiamento corretto per prendere i tre punti".

Sui riconoscimenti individuali: "Il premio come miglior difensore della passata stagione per me significa molto. Ho 31 anni e sono in Serie A da 7 anni: è un privilegio ed un onore. È un traguardo importante per tutti i sacrifici che ho fatto".

Sul momento della squadra: "È molto difficile gestire la stanchezza e preparare partite ogni tre giorni, però con lo staff tecnico ed i compagni cerchiamo di capire meglio, guardando i video dell'avversario. Cosa cambia dalla difesa a 4 a quella a 3? Il nostro modo di difendere cambia in base all'avversario e al sistema di gioco che utilizza. Mi trovo bene con Juan Jesus, che ha giocato di più ultimamente, ma anche Buongiorno e Beukema sono giocatori importanti. In questi campionati con tante partite sono tutti fondamentali".