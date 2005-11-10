Napoli, scatta l'ora di Beukema: grande spesa mai giustificata, oggi la chance per il riscatto

Una notte europea per ritrovare fiducia e lasciarsi alle spalle le difficoltà delle ultime settimane. Sam Beukema sarà titolare questa sera contro il Porto, nella quarta giornata della fase campionato di Champions League. Come racconta il Corriere dello Sport, il difensore olandese avrà l'occasione di riscattare la prestazione contro la Roma, dopo la quale aveva affidato ai social un messaggio di autocritica: "Dispiace per come è finita. Ci sono momenti da cui imparare e da cui ripartire con ancora più determinazione. Lo farò. Testa alta e lavorare". Per l'ex Bologna sarà la prima presenza dal primo minuto in questa edizione della competizione europea.

Napoli, Allegri punta su Beukema: difesa obbligata contro il Porto

L'emergenza nel reparto arretrato costringe Massimiliano Allegri a puntare sui pochi centrali rimasti a disposizione. Beukema completerà infatti il terzetto difensivo insieme a Amir Rrahmani e Rafa Marin. Per l'olandese si tratterà della quinta presenza stagionale, la seconda da titolare dopo quella contro il Venezia. Un'opportunità importante in una sfida che il Napoli vuole sfruttare per rilanciare le proprie ambizioni di qualificazione almeno ai playoff di Champions League.

Beukema cerca continuità: dalla crescita tattica al sogno nazionale

La stagione di Beukema era cominciata in ritardo a causa di un problema al tendine accusato durante l'estate, ma il difensore ha ormai recuperato completamente. Acquistato dal Bologna nel 2025 per circa 30 milioni di euro, ha ampliato il proprio bagaglio tattico lavorando con Antonio Conte, imparando a interpretare anche il ruolo di braccetto destro nella difesa a tre. Adesso cerca maggiore continuità con Allegri, anche per alimentare le proprie ambizioni in nazionale. Il sogno resta una convocazione con l'Olanda, ma per convincere il nuovo commissario tecnico Xavi serviranno prestazioni importanti. A cominciare proprio dalla sfida contro il Porto.