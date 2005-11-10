Napoli, il sindaco Manfredi sul restyling del Maradona: "Saremo pronti per Euro 2032"

Un altro passo avanti verso l'ammodernamento dello Stadio Diego Armando Maradona e la candidatura di Napoli come una delle città italiane di Euro 2032. Il sindaco Gaetano Manfredi, a Palazzo San Giacomo a margine della presentazione del festival Videocittà Napoli 2026, ha commentato il via libera del Cipess al finanziamento da 150 milioni di euro destinato ai lavori sull'impianto di Fuorigrotta: "Siamo fiduciosi che Napoli, come sta avvenendo per la Coppa America, possa essere pronta anche per l'Europeo di calcio del 2032". Un investimento fondamentale per adeguare lo stadio agli standard richiesti in vista della rassegna continentale.

Manfredi: "Il progetto è già stato mandato a FIGC e UEFA"

L'iter è già entrato nella fase di valutazione da parte degli organismi calcistici. "Il progetto è stato già mandato a Figc e Uefa, adesso c'è l'analisi da parte della Uefa con cui già ci eravamo confrontati sul rispetto dei requisiti", ha spiegato Manfredi. La partita, però, non riguarda esclusivamente il Maradona. Per ospitare Euro 2032 sarà necessario garantire standard adeguati per l'intero sistema cittadino: "Non solo dello stadio ma anche della città perché la partecipazione all'Europeo significa aeroporto, accoglienza, mobilità, alberghi e connettività".