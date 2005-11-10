Dusan Vlahovic è in un formato strepitoso, il Besiktas si fa bello in Super Lig (massima serie turca) e si attacca al Trabzonspor al secondo posto. Così le Aquile di Vincenzo Italiano hanno ripreso quota da due partite a questa parte, aggrappandosi con tutta la loro forza all'anima travolgente dell'attaccante serbo che da tre partite di fila in campionato è sempre andato a segno (Kasimpasa, Genclerbirligi, Konyaspor).

Goleador rigenerato

Sembra passata un'eternità dalle diatribe per il rinnovo mai arrivato con la Juventus e i contrasti avuti con l'ormai ex reparto dirigenziale bianconero. Adesso DV28 con un'altra maglia indosso, quella del Besiktas, tutelato e valorizzato pienamente da mister Italiano ha già sfondato il muro della doppia cifra stagionale. Una doppietta al Konyaspor - tripletta sfiorata con rete annullata al 52' per fuorigioco - oggi per contribuire attivamente al 4-2 finale ha permesso a Vlahovic di raggiungere quota 11 gol in 15 partite. Ma dall'inizio del mese di novembre è una furia: nelle ultime 3 gare ha realizzato 5 reti, con due doppiette consecutive nelle ultime due uscite di campionato.

Colpaccio a zero

Il Besiktas starà ancora ridendo per l'ingaggio a zero di Vlahovic, mentre la Juventus - oggi alla ricerca di un 9 che butti la palla in porta - ha la sua buona dose di rimpianti di una gestione rivedibile del rinnovo saltato. L'addio a zero del serbo di 26 anni, senza nemmeno monetizzare dalla vendita del cartellino, resta una macchia rilevante. Intanto il club turco sta ottenendo tutti i benefici di un goleador da palcoscenici importanti, ben oltre la Süper Lig. Sembra quasi rivedere Dusan dei tempi d'oro della Fiorentina.