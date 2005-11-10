Milan-Frosinone, le formazione ufficiali: sorpresa Amorim, fuori Pavlovic. Alvini si copre
Il Frosinone torna a San Siro, in un inatteso scontro ad alta quota. Il Milan, attualmente quinto in classifica con 24 punti, ospita i ciociari per controsorpassare il Como. A sua volta la formazione ciociara punta a rispondere alla Juventus. Fischio d’inizio alle 18 a San Siro, affidato a Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.
Ruben Amorim sorprende in difesa: Pavlovic va in panchina, con De Winter c’è Diawara al centro della difesa e Bartesaghi terzino sinistro. Davanti Moreira e Pulisic a supporto di Gonzalo Ramos.
Massimiliano Alvini rinuncia al centravanti di ruolo e cambia modulo: già privo di Raimondo, il tecnico del Frosinone lascia fuori Birligea, passando al 3-4-1-2 con Schmid a supporto della coppia leggera formata da Ghedjemis e Kvernadze.
MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. Allenatore: Amorim.
FROSINONE (3-4-1-2): Palmisani; Cittadini, Monterisi, Calvani, Oyono, Masini, Calò, Tchato; Schmid; Ghedjemis, Kvernadze. Allenatore: Alvini.