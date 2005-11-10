È un Genoa che continua a risalire la classifica quello di Daniele De Rossi. La squadra ligure si impone 2-0 anche in casa del Sassuolo e lo fa grazie alla doppietta del solito straripante Milutin Osmajic. Il centravanti montenegrino al 26' sblocca la gara concludendo l'azione da lui stesso orchestrata con un morbidissimo esterno destro, che non lascia scampo a Muric. Al 38' invece il raddoppio è gentilmente offerto da Cande, che regala palla a Messias, per il quale è un gioco da ragazzi servire l'attaccante davanti alla porta, bravissimo ancora una volta a battere il portiere kosovaro, superandolo con due tocchi.

Il Sassuolo ci prova, ma non basta

L'impressione è che con D'Aversa i neroverdi siano più accorti, attenti a non concedere occasioni, ma, malgrado siano sempre pericolosi, sprecano davvero troppo. Nella prima frazione sono Lauriente e Berardi a non sfruttare le palle capitate loro in area di rigore, poi è Bijlow invece a superarsi su una conclusione dell'esterno francese dalla lunga distanza, che ci riproverà in seguito senza trovare lo specchio e trovando pure un salvataggio miracoloso di Vasquez su una punizione velenosa. Una mole di gioco che, da sola, non è sufficiente a invertire il trend degli emiliani.